Eminu Jahović pokrala žena iz Crne Gore: Ostala bez 50.000 €, evo kako ju je prevarantkinja navukla

Emina Jahović željela je da proda pojedine luksuzne komade sa potpisima velikih dizajnera, no posrednica ju je nasamarila

Izvor: Instagram/yaemina

Emina Jahović je prije izvjesnog vremena bila žrtva prevare, kada je nasjela na priču prevarantkinje koja je od nje, u Istanbulu, uzela veliku količinu garderobe u vrijednosti od više od 50.000 eura.

Prema riječima izvora upućenog u cijelu priču, Emina je htjela da ogromnu količinu luksuznih stvari s potpisima najpoznatijih svjetskih dizajnera, koje je ona nosila jednom, a mnoge nijednom, proda, a da zarađeni novac proslijedi u humanitarne svrhe. Međutim, na kraju je ostala i bez garderobe i aksesoara, ali i para.

Plemeniti cilj

- Poznato je da je Emina uvijek vodila život na visokoj nozi, a da je šoping bio njen omiljeni hobi. Posle razvoda od Mustafe, ali i kako je postala zrelija, ti prioriteti su se promenili, pa je malo spustila loptu. Sad najviše novca ulaže u muziku i nekretnine, a nekad su joj krpice, tašne i cipele bile opsesija. Ona je oduvijek važila za osobu sa puno ukusa i jednu od najstilizovanijih pjevačica na našoj estradi, a to je sve poprilično koštalo. Trošila je besomučno novac godinama, zbog čega se sada kaje, ali što se kaže - mladost-ludost - kaže izvor Kurira-

Potom dodaje:

- S vremenom, ta garderoba i aksesoari su se nakupili i ona više nije imala mjesta za njih jer su joj zauzimali previše prostora u kućama ili stanovima gdje je živjela. Zato je Emina tokom godina tu garderobu, koju više nije nosila ili jednostavno nije imala mjesta za nju, poklanjala rođakama, drugaricama i svima kojima je trebalo. Iako je i na toj polovnoj garderobi mogla da zaradi dosta novca, tako što bi je prodavala na raznim sajtovima ili platformama koji se bave tom vrstom delatnosti, ona to nikad nije radila. Ipak, prilikom jedne od selidbe, došla je na ideju da bi to ipak mogla da uradi, i to zbog plemenitog cilja - priča naš sagovornik.

Izvor: Instagram printscreen / yaemana

Emini ni nakraj pameti nije bilo da će postati žrtva prevare, navodi izvor Kurira.

- Sakupila je veliku količinu garderobe koja je bila gotovo nova, mnoge stvari nije čak nijednom obukla. Sve je to bilo skupo i markirano. Kad se sve izračuna, tu je bilo stvari za više od 50.000 eura. Odlučila je da sve to proda preko jednog sajta koji se bavi prodajom polovne garderobe, a koji su joj prijatelji preporučili. Htjela je da spoji lijepo s korisnim i da dio novca od te prodaje da u humanitarne svrhe, onima kojima je to najpotrebnije. Tako bi se ona dobro osjećala, a i toj garderobi bi bio dat drugi život, kad je ona već ne nosi i bez veze joj je stajala i zauzimala mjesto u kući. Posle nekoliko dana, kod nje u Istanbul je došla jedna djevojka iz Crne Gore koja se bavila prodajom tih stvari.

Ta prevarantkinja joj je pokazala svoj Instagram profil i objasnila kako cio taj proces funkcioniše. Emina je bila oduševljena i odmah joj je dala svu tu garderobu, tašne i cipele koje je spremila. Ni nakraj pameti joj nije bilo da je u pitanju teška prevara i da će biti tako lukavo pokradena. Ona je te stvari odmah ponijela sa sobom, a nedugo zatim ju je blokirala na svim mrežama i nikad više joj se nije javila, niti ju je vidjela. Emina se baš razočarala nakon te krađe i prevare. Nije joj bilo žao materijalnih stvari, već dugo nije mogla da shvati na šta su sve ljudi spremni i čime se sve bave - zaključio je sagovornik.

Zaboljelo je jer je mislila da radi nešto dobro

Ova saznanja potvrdila je i sama Jahovićeva.

- Tu djevojku je dovela moja stilistkinja iz Istanbula. Svi smo mislili da je ona okej i da će sve uraditi kako treba. Imala je Instagram profil, nabavljala je i prodavala te stvari. Mislili smo da ćemo sve to posle dati u dobrotvorne svrhe, ali to je sve bila samo prevara. Bez veze. Tad mi je bilo teško, ne što su te stvari otišle, i trebalo je da odu, nego što sam mislila da ću uraditi nešto dobro. Mnogo sam nostalgična, živim u inostranstvu i, kad vidim ljude iz naše zemlje, mislim da ne postoje bolji ljudi i da oni nikad ništa loše neće uraditi - rekla je pop zvijezda za Kurir.

Vidi opis Eminu Jahović pokrala žena iz Crne Gore: Ostala bez 50.000 €, evo kako ju je prevarantkinja navukla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir.rs/MONDO)