Dilon Bruks ostaje u Finiksu i potpisao je sjajan ugovor. Ostaće u Sansima još tri sezone i inkasiraće 73 miliona dolara.

Izvor: Ka Lok Ng / Zuma Press / Profimedia

Dilon Bruks ostaje u Finiks Sansima i potpisaće ugovor sa klubom vrijedan 73.000.000 dolara na tri godine. To znači da će biti vezan za Finiks sve do sezone 2029/30. Jedan od najprljavijih igrača u NBA ligi koji je poznat po mnogim tučama, udarcima, nesportskim potezima pa i sukobom sa Nikolom Jokićem iz 2023. godine sada će nastaviti u ekipi koja je riješila da ne mijenja puno.

Nije on jedini koji je potpisao novi ugovor. Na višegodišnju saradnju obavezali su se Kolin Gilespi, Mark Vilijams i Džordan Gudvin, a kao pojačanja su stigli Majkls Bridžis i iskusni šuter Luk Kenard.

Šta se desilo sa Jokićem?

Nikola Jokic and Dillon Brooks exchange words



Double techs were issued.pic.twitter.com/eBPf35xI8y — ClutchPoints (@ClutchPoints)March 4, 2023

Dilon Bruks je 2023. godine dok je još igrao za Memfis u četvrtoj četvrtini probao da isprovocira Jokića. U jednom odlasku u napad sapleo ga je, a onda su njih dvojica ušla u ozbiljan verbalni sukob. Sjećamo ga se naravno i sa mečeva reprezentacije Kanade sa Srbijom tokom Svjetskog prvenstva u Manili.

Bruks ima 30 godina i nakon šest godina u Memfisu proveo je dvije u Hjustonu, a prošle sezone je stigao u Finiks u trejdu koji je poslao Kevina Durenta u Hjuston.