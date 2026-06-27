Mustafa Sandal se razveo od Emine Jahović zbog nedostatka strasti, a sada je srećan sa Melis

Izvor: Instagram/mustafasandal24

Pjevačica Emina Jahović razvela se 2018. godine od Turčina Mustafe Sandala, sa kojim je dobila dvojicu sinova. O njihovom razvodu mnogo se spekulisalo, a ona je nekoliko godina kasnije otkrila detalje iz njihovog odnosa i ispričala da u braku više nije bilo strasti, ističući da se ne kaje zbog razvoda.

„Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savjetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su djeca u pitanju, jer možda bi željele da se razvedu iz nekih glupih razloga“, rekla je Emina.

„Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikoga nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, već o tome da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu. Kod nas se to nekako poremetilo. I prije nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine prije toga“, otkrila je pjevačica.

Nakon razvoda oboje su brzo krenuli svojim putem, pa je i Emina, kao i Mustafa, imala partnere, dok se on prije nekoliko godina skrasio pored atraktivne Melis.

Njegova nova partnerka mlađa je od njega čak dvije decenije, a sudeći po društvenim mrežama, na kojima redovno dijele zajedničke fotografije, i te kako uživaju u ljubavi i djeluju zaljubljeno.

Vidi opis Razveo se od Emine jer je nestalo strasti, pa smuvao 20 godina mlađu: Kako izgleda druga žena Mustafe Sandala Melis Sutšurup, Mustafa Sandal Melis Sutšurup Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 11 / 11

Ona mu se jednom prilikom, povodom rođendana, javno obratila i tada podgrijala priče da će se vjenčati.

„Možda je neko imao automobil prije mene, možda su neke djevojke čekale na tebe s mirazom, možda si ti kriv... Ali sve nas je to pripremalo za ovo danas, moj Kito. Uvijek sam uz tebe, kako bi mogao da budeš nasmijan i spokojan. Srećan rođendan, buduće prezime“, napisala je atraktivna Melis uz video sa njihovim zajedničkim fotografijama.

Vjenčanje u Rimu

Želje koje mu je tada uputila ubrzo su postale stvarnost, pa su se Melis i Mustafa 2022. godine vjenčali u Rimu.

Zaljubljeni Melis i Mustafa odlučili su da nakon intimne ceremonije vjenčanja u Ambasadi Turske u Rimu prirede i gala svadbu koja je trajala čak dva dana.

Veliko slavlje održano je od 10. do 12. juna u luksuznom hotelu u ljetovalištu Marmaris, u prisustvu oko 80 zvanica.