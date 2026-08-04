Užice je jutros potresla tragedija nakon što su tijela dvojice muškaraca pronađena u Đetinji, kod nedavno potonulog splava. Identitet i tačan uzrok smrti utvrdiće obdukcija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Užice je jutros pogodilo saznanje o tragediji, nakon što su tijela dvojice muškaraca pronađena u rijeci, u blizini splava koji je nedavno potonuo. Za sada nije poznato kako je tačno došlo do ove nesreće, i da li utapanje dvojice mladića ima veze sa potonućem splava koje se desilo prije nekoliko sedmica.

"Tijela su pronađena u bagrenju pored splava. Inače, tu postoji jedna klupica na kojoj su se često okupljali zavisnici od opijata, dešavalo se i ranije da upadnu u vodu. Ipak, ne znamo da li je to baš uzrok ove nesreće. Ovo je svakako jako tužna vijest za naš grad i jako tužna sudbina tih ljudi", kaže za RINU jedan od građana kog smo zatekli na obali reke Đetinje.

Identitet dvojice nastradalih muškaraca za sada još uvijek nije poznat, a naložena je obdukcija njihovih tijela koja će pokazati tačan uzrok i vrijeme smrti.