Lionelu Mesiju nije padalo na pamet da nastavi da igra fudbal u Saudijskoj Arabiji.

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Dok Kristijanu Ronaldu nije bio nikakav problem da gurne saudijske gazde u ogromne dugove, Lionel Mesi to nije htio da uradi. Sada je bivši predsjednik Al Itihada Anmar Al Haili otkrio da je probao sve da ga dovede u Džedu, ali da nije uspio. Prema njegovom svjedočenju nudio je Argentincu milijardu i po eura.

Nakon što je Lionel Mesi napustio Pari Sen Žermen 2023. godine krenula je trka Saudijaca i Amerikanaca da ga dovedu. On je na kraju otišao u Majami i potpisao za Inter, iako je ponuda Al Itihada bila najveća u istoriji sporta.

"Ponudili smo mu 1.500.000.000 eura, ali je odbio naš prijedlog jer je njegova porodica željela da živi Majamiju. Ono što nas je najviše iznenadilo jeste činjenica da nije oklijevao ni sekunde. Mogao je da pokuša da uvjeri svoju porodicu da prihvati ponudu, ali nije želio. Odabrao je porodicu ispred novca. Imamo veliko poštovanje prema njegovom izboru. Porodica će uvijek biti važnija od bilo koje sume novca", rekao je Anmar Al Haili.

Najbolji fudbaler svih vremena stigao je 2023. godine u Inter Majami kod Dejvida Bekama. Bio je tako bliže utakmicama nacionalnog tima, a uz to je živio u gradu u kome se dominantno priča španski jezik.