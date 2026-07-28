Nekadašnji igrač Partizana Filip Stevanović pokušava da pronađe svoje "mjesto pod suncem".
Jedan od najvećih talenata Partizana Filip Stevanović nije uspio da izgradi karijeru kakva se od njega očekivala. Imao je samo 18 godina kada su oko njega "zavadili" Mančester siti i Mančester junajted, da bi ga crno-bijeli prodali "građanima" u transferu vrijednom 6,5 miliona eura.
Nije srpski napadač usamljen slučaj, mnogi mladi igrači su potpisivali za velike klubove, a potom lutali sa pozajmice na pozajmicu i na kraju "skrenuli" sa puta ka velikim karijerama.
Siti je Stevanovića kupio 2021. godine, ali nikada nije debitovao za engleski klub. Pokušao je da se nametne u rezervnom timu, bio je na pozajmicama u Herevenu i Santa Klari, dok je poslednje igrao za belgijski Lomel. Povrede su umnogome odredile njegov put, ali sudeći po fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama, on uživa u životu, dok čeka novi klub.
Filip često dijeli fotografije sa poznatih svjetskih destinacija poput Barselone, Dubaija, Majamija. Ugovor sa Sitijem mu je istekao 2025. godine i slobodan je u izboru sredine.
Ko je Filip Stevanović?
Rođen je Arilju 2002. godine. Karijeru je počeo u lokalnom klubu, da bi se 2018. godine priključio prvom timu Partizana. Stevanović je 2019. postigao svoj prvi gol za Partizan. Ušao je klupe u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope u sezoni 2019/20 protiv Konas Kija. Tako je postao najmlađi strelac kluba u UEFA takmičenjima i drugi najmlađi u istoriji kluba, sa 16 godina i 311 dana kome je to pošlo za rukom.
Predviđala mu se velika karijera, sad ostao bez kluba: Gdje je završio jedan od najvećih talenata Partizana?
Njegova trenutna vrijednost je 250.000 eura, iako je nekada vrijedio preko osam miliona. I dalje ima vremena za dokazivanje, pošto tek ima 23 godine. Vidjećemo da li će karijeru nastaviti u inostranstvu ili će možda uslijediti povratak u srpski fudbal. Vjerujemo da navijači Partizana ne bi imali ništa protiv da ga ponovo vide u crno-bijelom dresu.
U Partizanu je odigrao je ukupno 72 meča, postigao je 13 golova i zabilježio pet asistencija.