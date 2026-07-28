U pucnjavi na festivalu hrane u Sijetlu tokom vikenda ubijene su tri osobe, a četiri su povrijeđene. Policija sumnja na obračun bandi sa najmanje tri napadača, od kojih je jedan uhapšen.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

U pucnjavi na festivalu hrane u Sijetlu tokom vikenda ubijene su tri osobe, a četiri su povrijeđene. Policija je u ponedeljak objavila kako vjeruje da su u napadu učestvovala najmanje tri napadača i da je riječ o obračunu bandi, piše Euronews.

Istraga sumnja na obračun bandi

Nikol Pauel, pomoćnica načelnika za istrage, izjavila je na konferenciji za novinare da istražitelji sumnjaju na sukob bandi. Prema dosadašnjim informacijama, dvije grupe su pucale jedna na drugu.

Podatak o tri napadača nalazi se u dokumentu predatom sudu za maloljetnike. U njemu policija navodi da su strelci bili uhapšeni 15-godišnjak, njegov 19-godišnji poznanik koji je preminuo na licu mjesta, te "barem još jedan nepoznati osumnjičeni". Uhapšeni 15-godišnjak u ponedeljak se na sudu odrekao prava na prvo pojavljivanje. Sudija mu je odredio ostanak u pritvoru za maloljetnike zbog istrage o napadu i kršenju zakona o oružju. Tužilaštvo okruga King očekuje da će im policija slučaj predati u srijedu, nakon čega će odlučiti o podizanju optužnice.

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center.pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy)July 27, 2026

Haos i protivrječne informacije

Informacija o trećem napadaču pojavila se nakon niza protivrječnih izjava gradskih zvaničnika. Policija je u nedelju nakon pucnjave čekala pet sati prije nego što je objavila da je jedan napadač uhapšen i da za drugim tragaju.

Gradonačelnica Kejti Vilson prethodno je objavila da su dvije osobe u pritvoru, ali je tu izjavu kasnije povukla. Načelnik policije Šon Barns na konferenciji za novinare u ponedeljak je rekao da istražitelji nisu sigurni da li je drugi napadač među ubijenima, a tada nije pominjao trećeg strijelca. Zvaničnici su svoje postupanje opravdali željom da u haotičnoj situaciji objave samo provjerene informacije.

Identitet žrtava

Kancelarija mrtvozornika okruga King u ponedeljak je objavila identitet ubijenih. To su Karlos Izrael Sančez Viljalba (44), Ešli Vajthed (56) i Džunior Si Niko Semo (19), koji je identifikovan kao jedan od napadača.

U napadu je povrijeđeno četvoro posjetilaca: dvogodišnji dječak, dvojica muškaraca od 23 i 27 godina te 39-godišnja žena. Svi su nakon pružene pomoći pušteni iz bolnice, potvrdio je portparol.

BREAKING: 2 killed, 5 injured in shooting at Seattle Center, Washingtonpic.twitter.com/MPaA3lzO7W — Rapid Report (@RapidReport2025)July 27, 2026

Dan nakon pucnjave

Pucnjava se dogodila u nedelju oko 18 časova po lokalnom vremenu, pred kraj popularnog trodnevnog festivala hrane "Bite of Seattle". Događaj se održava u parku Sijetl centar i svake godine privuče stotine hiljada ljudi.

Ugostiteljima je u ponedeljak dozvoljen povratak na prostor festivala po opremu. Zatekli su prizore naglog bjekstva posjetilaca: na roštiljima je ostala hrana, a svuda su bili tanjiri koje su ljudi ostavili u panici.

Oni koji su se vratili rekli su da se na tlu još vide tragovi krvi. Za ponedeljak uveče najavljeno je bdenje za žrtve kod fontane International Fountain.