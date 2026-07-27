Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ona je o tome obavijestila šefa parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma.

Pojasnila je da je na partijskim organima ranije postignut dogovor o rotaciji poslaničkog mandata sa predsjednicom Foruma žena Demokrata Valentinom Minić, pišu Vijesti.

"Ova odluka predslavlja realizaciju prethodno usaglašenog partijskog dogovora, donijetog u duhu odgovornosti, međusobnog povjerenja i principa na kojima počiva rad naše političke organizacije. Koristim priliku da izrazim zahvalnost na ukazanom povjerenju i prilici da obavljam dužnost poslanice i potpredsjednice Skupštine Crne Gore. Tokom obavljanja ovih funkcija nastojala sam da svoj mandat vršim savjesno, odgovorno i u najboljem interesu građana Crne Gore, štiteći vrijednosti za koje se zalaže Demokratska Crna Gora. Uvjerenja sam da će koleginica dr Valentina Minić ovu odgovornu dužnost obavljati predano i profesionalno, dajući značajan doprinos daljem radu poslaničkog kluba i Skupštine Crne Gore", piše u dokumentu.

Demokrate su prije dva dana saopštile da će poslanicu Anđelu Vojinović predložiti za potpredsjednicu parlamenta.

Portal Radio-televizije Podgorica juče je objavio kako im je Zdenka Popović ponovila da će podnijeti ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i da će karijeru nastaviti u diplomatiji u Sloveniji. Ponovila je, kako su tada naveli, da je "imenovanje za Sloveniju u toku". Nije precizirano koja funkcija je u pitanju, prenose Vijesti.

Taj lokalni javni emiter je prije dva dana objavio da će Zdenka Popović biti imenovana za otpravnicu poslova u Sloveniji. To su potom demantovali iz partije čija je ona potpredsjednica, rekavši za TV Vijesti da Dragan Tufegdžić ostaje ambasador u Sloveniji do kraja mandata.

Glavni odbor Demokrata prije dva dana je saopštio da će Valentina Minić biti nova poslanica te partije umjesto Zdenke Popović.

Kazali su da je Zdenka Popović obavijestila članove tog partijskog tijela da će, u skladu sa ranije postignutim dogovorom i principom rotacije, "realizovati dogovorenu rotaciju na poslaničkom mandatu" sa Valentinom Minić.

U tom saopštenju nije pomenuto da će potpredsjednica Demokrata karijeru nastaviti u diplomatiji.