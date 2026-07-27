U stravičnoj nesreći na pružnom prelazu kod Odžaka jutros su poginuli majka i mali sin kada je voz naletio na automobil. U udesu ima i više povrijeđenih, a vatrogasci su morali da sijeku olupinu.

Izvor: Youtube/PrintScreen

U saobraćajnoj nesreći kod Odžaka poginule su dvije osobe, a jedna od njih je dijete, saznaju mediji.

Prema saznanjima medija, poginuli su majka i mali sin.

U nesreći ima i više povrijeđenih.

Do nesreće je, podsjetimo, došlo kada je na pružnom prelazu Lalić-Odžaci oko 9.20 sati voz naletio na automobil.

Kako može da se vidi na fotografijama sa lica mjesta, dio automobila je, nakon udara i vjerovatno nakon što ga je voz vukao, s obzirom na to da ne može da se zaustavi u trenutku, ostao ispod voza.

Sam automobil sada je olupina. On je "spljeskan" kao konzerva i uništen sa svih strana.

Na lice mjesta je izašla policija i Hitna pomoć, ali i vatrogasci, koji su morali da sijeku vozilo