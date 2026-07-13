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"Priča da je veličina, a neće da pruži ruku": Desingerica razočaran Zoricom, otkrio nam šta će dati pobjedniku

"Priča da je veličina, a neće da pruži ruku": Desingerica razočaran Zoricom, otkrio nam šta će dati pobjedniku

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
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Dragomir Despić Desingerica otkrio je svoje utiske o 'Pinkovim zvezdama' i reakcije kolega nakon pobjede Stefana Cekića.

"Priča da je veličina, a neće da pruži ruku": Desingerica razočaran Zoricom, otkrio nam šta će dati pobjedniku Izvor: MONDO

Poznati reper Dragomir Despić Desingerica govorio je o raznim aktuelnim temama pred kamerama portala MONDO. Kao jedan od najtraženijih muzičara u Crnoj Gori, on se prije nastupa u Herceg Novom dotakao učešća u "Pinkovim zvezdama", svojih daljih planova, ali i ljetnje sezone na crnogorskom primorju.

Iako mu je ovo bila prva sezona u muzičkim takmičenjima u ulozi mentora, njegov kandidat Stefan Cekić odnio je pobjedu u "Pinkovim zvezdama". Međutim, javnost bruji o činjenici da mu je na ovom trijumfu čestitala jedino Viki Miljković.

Pogledajte kako je izgledalo finale takmičenja:

Desingerica ne krije razočaranje ponašanjem svojih kolega iz žirija, a prvenstveno Zorice Brunclik.

"Ja sam to vidio naknadno i iskreno sam se razočarao jer pogotovo je ona neko ko priča o sebi, a ako si takva, onda se pruži ruka i kaže se: 'Bravo'. Došli smo do kraja, sportski pružiš ruku. Ako kažeš da si veličina, sve to padne u vodu takvim ispadom. Ja sebi to nikada ne bih dozvolio."

Poslušajte cijelu izjavu Desingerice:

Pogledajte

13:31
Desingerica o sujeti i ljubomori u Pinkovim zvezdama
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Upitan je da li misli da je u pitanju sujeta jer nisu čestitali.

"To je vaspitanje, iz kuće to ide."

Desingerica je potom otkrio da li je u kontaktu sa svojim kandidatima.

"Jesam. Obećao sam da će Stefan dobiti pjesmu. Vidjećemo šta ćemo da mu proberemo tamo. Tu smo za sve što treba. Mislim da mu je to jedan veliki marketing i skok", rekao je Desingerica.

Tagovi

Dragomir Despić Desingerica pinkove zvezde zorica brunclik

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