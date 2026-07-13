Jelena Karleuša priznala da li je novu baladu posvetila Dušku: Evo šta misli o prelasku Dare u "Pinkove zvezde"

Jelena Karleuša se vratila na muzičku scenu sa emotivnom baladom "Sada je sve okej", koja je osvojila publiku širom regiona.

Izvor: Pink

Jelena Karleuša nedavno je objavila emotivnu baladu "Sada je sve okej" koja je zaludela ne samo njenu najvjerniju publiku, već i mlađe fanove.

Pop zvijezda vratila se nastupima posle dužeg vremenskog perioda, a naša ekipa zatekla ju je na aerodromu nakon što je sletjela u Beograd.

Puna utisaka

"Fantastični su utisci, posle jako dugo vremena sam počela da radim, opet. Čekala sam nove pjesme. Pjesma je najavila novi album, novu eru. Sletjela sam u Crnu Goru kao prva u trendingu, jako mi je drago jer je riječ o baladi, u momentu kad su mnogi izdali čitave albume", počela je raspoložena Jelena i dodala:

"Desilo se nešto jako lepo, da balada izbije u svim zemljama u regionu na sam vrh tih lista."

Uskoro će obradovati fanove sa još novih pjesama .

"Prekosjutra vas čekaju dvije brze pjesme, dva spota. Skromno, u skladu sa mogućnostima", našalila se ona.

Hit "Sad je sve okej" već se zavrtio u klubovima, a kako kaže Karleuša, publika već zna riječi.

"Pjesma je jako teška za pevanje uživo. Sinoć sam otvorila nastup sa njom, pjevali su horski. Ljudi su se uželjeli velikih melodija, lijepih melodija. Emotivno sam doživjela tu pjesmu, ja sam puno suza isplakala uz ovu pjesmu. Emotivno me je jako diralo. Nismo čak iz prve ni moogli da snimimo kako treba. Ljudi mogu da osjete i vjeruju toj emociji."

O Dušku Tošiću

Zanimalo nas je i da li je njen bivši suprug Duško Tošić čuo pjesmu, kao i dali je posvećena njemu.

"Njemu je bila posvećena 'Tihi ubica', a ovo je nastavak 'Tihog ubice'. Ima stih: 'samu sebe zavodim, od same sebe ja se razvodim'... pa su to povezali sa mojom životnom pričom. Ali neka to bude životna priča mnogih žena. Imaju jedno lice u kući, drugo za javnost, treće lice za svoju djecu, da budu jaki. Ljudi me doživaljavaju kao jaku, ali svako ko iole razumije ljudsku psihu zna da moram da budem jaka u javnosti, privatno sam suprotna."

Jelena kaže da su je kolege podržale kao nikada do sada.

"Kao nikada do sada su me podržale. Tu su Seka Aleksić, Indira Radić, Dragana Mirković, Jana Todorović, Ana Bekuta... Milica Todorović mi je poslala privatnu poruku. Sve su se negdje pronašle."

Sa Anom Bekutom je ponovo u dobrim odnosima.

"Napisala mi je divnu poruku i rekla da je izvukla pouku iz riječi moje pjesme. To je riješeno", kaže Jelena.

Hit na Tiktoku

Drago joj je i što je pjesma našla svoj put na Tiktoku, gdje je jako popularna.

"Kad je riječ o Tiktoku, tu se desila jedna nevjerovatna stvar. 'Krimi rad' je bila moja 'najtiktokičnija' pjesma, a 'Sad je sve okej' je premašila taj broj. Ja ne volim Tiktok, ali glavna je platforma za hitove. Mnogo me pogodilo za društvene mreže, što nemam Instagram, ali kada se jedna vrata zatvore, otvore se druga."

"Pinkove zvezde"

Mnoge zanima i šta će se desiti u narednoj sezoni "Pinkovih zvezda" s obzirom na to da se spekulisalo da će Dra Bubamara preći u njihov tabor.

"Ja bih voljela. Ona je ludačka energija, jako je duhovita, brzopotezna. Plašim se komunikacije između nje i Despića. Voljela bih Mariju da vidim u 'Pinkovim zvezdama' jer smo bile tandem sa najviše hemije i to je bilo ludilo mozga. Ali to je sve bilo jako intrigantno. Sa Darom nikad nisam radila takav vid formata, ali bi bila bomba", rekla je Jelena.

Izvor: Telegraf/ MONDO