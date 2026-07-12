Nisu hteli ni da čuju za njih, a doneli im milione: Top 3 folk hita koja su pevači jedva pristali da snime

Neke od najvećih domaćih pesama umalo nikada nisu snimljene jer pevači u njih uopšte nisu verovali, ili su ih čak mrzeli.

Izvor: Youtube printscreen/ Mile Kitić

Često mislimo da pevači odmah prepoznaju šta će biti hit, ali istina je potpuno drugačija. Neke od najvećih domaćih pesama umalo nikada nisu snimljene jer pevači u njih uopšte nisu verovali, ili su ih čak mrzeli. Ipak, sudbina je htela drugačije, a ove numere su im na kraju obeležile karijere i donele milione.

Mile Kitić - "Kraljica trotoara"

"Kraljica trotoara" je pesma bez koje ne može da prođe nijedan nastup Mileta Kitića, ali malo ko zna kome je zapravo bila nuđena. Ovaj hit inače je bio namenjen Đorđu Balaševiću. Pevač ističe da nije bio oduševljen pesmom, ali da je njegova supruga Marta Savić insistirala da je snimi.

"Rečeno mi je da ta pesma nije za mene jer treba da se čuju dve gitare, da se tekst ispriča, ali i da je pesma namenjena pevaču poput Đorđa Balaševića. Međutim, Marti to nije bilo loše, mada je mene malo zbunio tekst. Na kraju sam je uzeo", ispričao je Mile.

"Kad sam ušao u studio, Pera Zdravković, koji je pravio aranžman, nije bio oduševljen, ali Kemiš i moja Marta jesu. I tako Pera ode kući, sutradan napravi aranžman i pesma ispadne tako kako ispadne. Ja sam tad ispao hrabar, verovatno najhrabriji od svoje generacije. Pljuvali su me za mnoge pesme koje sam snimio, a bez kojih danas ne može da prođe nijedan moj nastup."

Dragana Mirković - "Opojni su zumbuli"

Dragana Mirković je tokom gostovanja u podkastu kod Bokija 13 otvorila dušu i progovorila o detaljima iz karijere koje javnost do sada nije znala. Tom prilikom, folk zvezda je priznala da je postojala jedna numera u koju uopšte nije verovala, da bi ona na kraju postala ogroman hit.

"Postoji pesma u koju nisam verovala, a postala je veliki hit", rekla je Dragana, otkrivši da je u pitanju numera "Za mene si ti", da bi se potom ispravila:

"Ne, ne, lažem. Znate u koju nisam verovala? U 'Opojni su zumbuli'. Tada sam bila devojka, a svi su pevali ozbiljne pesme, pa sam pitala Marinu: Zašto ova? Ona mi je odgovorila: 'Gago, tebe tako deca vole'. Tako sam pristala", prisetila se Dragana.

Seka Aleksić - "Aspirin"

Pesma "Aspirin" obeležila je čitavu jednu eru na domaćoj estradi, ali malo ko zna da je Seka Aleksić prvobitno odbila ovaj hit! Čuvenu numeru, koju su kreirali Filip Miletić i Miloš Roganović, pevačica zapravo uopšte nije želela da snimi.

"Nisam htela da pevam o tabletama, ali posle sam pevala pesmu "Zakuni se u k*rvu" (smeh). Tada sam valjda bila mlađa, drugačije sam razmišljala, gde da pevam o aspirinu. A ona postade planetarni hit", rekla je Seka, pa nastavila:

"Njih dvojica (Filip i Miloš) su se pojavili u mojoj karijeri, onako su nekako došli kao neki klinci, tako sam ih doživela jer sam ja već bila uveliko zvezda, a oni su bili nepoznati totalno."

"Kad su mi ponudili 'Aspirin', na tom cd-u koji su mi doneli bila je od Severine 'Grad bez ljudi', neke pesme Tanje Savić, 'Šanker', čini mi se, od Mileta Kitića, to su sve pesme koje su postale hitovi."

"Ja sam dobila taj cd da preslušam, meni kaže Braja 'Uzmi tu pesmu, biće hit', ja kao 'Bože, Brajo', ali ga poslušam. Bilo je tu natezanja nekih mesec dana, hoću, neću."