"Milanče je sada naš novi heroj": Riječi Ace Sofronijevića o uspjehu legendarnog pjevača tjeraju suze na oči

Aca Sofronijević nije krio koliko je ponosan na Milančeta Radosavljevića.

Izvor: Instagram/sofronacc

Pjevač Milanče Radosavljević priredio je pravi spektakl na svom prvom solističkom koncertu na Tašmajdanu, a nakon velikog uspjeha zakazao je i drugo druženje sa publikom, koje će biti održano 29. avgusta na istom mjestu.

U organizaciji ovog velikog događaja najveću podršku pružio mu je proslavljeni harmonikaš Aca Sofronijević, koji nije krio emocije zbog uspjeha legendarnog pjevača.

Sofronijević je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju sa Milančetom i njegovom suprugom, uz koju im je posvetio emotivnu poruku.

Pogledajte njihove fotografije:

„Šta da kažemo osim veliko hvala svima koji vole pravu muziku! Najviše hvala Bogu što nas je sve spojio u pravom trenutku i što sam od srca želio da ovu ljudsku gromadu postavim tamo gdje i pripada. Kada nešto istinski voliš, onda to bude ovako. Milanče i ja volimo da sviramo i pjevamo i to ćemo raditi do kraja.“

„Na kraju, ali možda i najvažnije, važna je žena koju imaš pored sebe. Ona je stub kuće i života, a na ovoj fotografiji se jasno vidi koliko teta Mica voli njega i to je najljepši dio ove priče. Zajedno su cijeli život i uživaju. Hvala Bogu na svemu, hvala narode što je Milanče sada naš novi heroj. Zaslužio je sve! Idemo dalje“, napisao je Sofronijević.

Napravio spektakl na Tašmajdanu

Podsjetimo, Milanče nije mogao da zadrži suze na svom prvom koncertu na prepunom Tašmajdanu, a nakon nastupa podijelio je utiske.

„Omladina je sada u modi. Ja zaista nijesam čovjek koji ide na ovakve velike koncerte, ovo mi se prvi put desilo u životu. Mislim da su ljudi nevjerovatno zadovoljni. Imam temperaturu. U jednoj strofi mi se tri puta plače i tri puta pjeva. Nikada u životu nijesam doživio veće ovacije. Jesam u Kragujevcu, ali to je bilo davno, tada sam bio momak“, rekao je Milanče.

„Kao što vidite, dao sam sve od sebe i uvijek dajem do posljednjeg atoma snage“, poručio je pjevač.