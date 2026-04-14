Sofronijević sam sebi pocijepao majicu: Harmonikaš puca od sreće nakon rođenja Tare (Video)

Aca Sofronijević večeras organizuje slavlje povodom rođenja ćerke
Muzičar Aca Sofronijević večeras slavi rođenje ćerke Tare s porodicom i prijateljima u jednom prijestoničkom restoranu.
Njegova supruga Kosana, ali i malena naslednica su nedavno napustile porodilište, a ispred Narodnog fronta su Sofronijevića sačekali muzičari koje je kitio novčanicama.
Večeras organizuje pravo slavlje povodom najljepšeg događaja, a koliko je srećan svjedoči i činjenica da je pred medijima sam sebi pocijepao majicu, koju će mu kasnije, tradicionalno, cijepati i gosti.
Pogledajte:
Aca Sofronijević je ranije pokazao raskošnu dekoraciju u restoranu:
@mondo.zabavaSofra odrešio kesu za rođenje ćerkice: Snimili smo kako izgleda dekoracija tik pred početak slavlja | Mondo#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava
A, među prvima koji su stigli na slavlje su pevač Radiša Urošević i njegova supruga: