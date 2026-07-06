"Bila sam ljubavnica, jasno mi je to rekao": Glumica koja je doživjela porodičnu tragediju šokirala priznanjem

Glumica Olivera Viktorović (62) retko govori o privatnom životu, a nedavno je govorila o emotivnom životu i iznijela brojne detalje koje javnost nije znala. Ona je tada priznala da je bila ljubavnica.

Izvor: MONDO

Olivera je objasnila da je u mladosti bila sa muškarcem koji je bio u vezi i koji joj je to jasno rekao. Međutim, on je kasnije raskinuo sa djevojkom i njih dvoje su otpočeli vezu.

- Jednostavno sam mislila: šta je bilo, bilo je. Proći ćemo i kroz ovo, završilo se i gotovo. Mislim, nema dalje, to je to. Međutim, onda je on došao po ta kontaktna sočiva, pa je otišao za Crnu Goru i rekao mi: ‘Brže ću nazad nego što misliš.’ Rekla sam mu: ‘Aha.’ I posle dvadeset, mjesec dana, evo ga, sa nekom djevojkom pod miškom: ‘Ja došao.’ Kažem mu: ‘Došao? Kad se vraćaš? Došao si na koliko?’ On kaže: ‘Ako Bog da, cio život.’ I ostade - rekla je tada za "Hajp" glumica, a na pitanje da li je u tim trenucima bila ljubavnica, odgovorila je:

– Pa nisam. Tada se razišao. Bila sam ljubavnica tokom veze, dole, u toku leta, ali mi je tada jasno rekao. Kada je došao, rekao mi je da je raskinuo.

Bratanica ubila majku i babu

Olivera je jednom prilikom govorila o teškom životu, bratu Oliveru koji je bio alkoholičar kao i njegova žena sa kojom je dobio ćerku Teodoru. Njihovu porodicu je 2015. godine zadesila teška tragedija kada je Teodora ubila majku i babu.

Izvor: Facebook /Printscreen

-U šoku sam bila, drugarica me je zvala i rekla da upalim vijesti i prvo su dali pogrešne inicijale stavili, pa sam posle ukapirala. Nikakav kontakt ja sa njom nisam imala, čak moja mama kad je umrla, koja je jako vodila računa o njoj i pomagali smo i sve, Teodora nije došla ni na sahranu. I u među vremenu se već dohvatila tog tipa i rodila tu djecu. Niti sam je srela više niti videla, nemam kontakt od 2006. pa do današnjeg dana ja nju nikada nisam vidjela. Niti sam pokušala da odem u zatvor- rekla je ona za Hype.