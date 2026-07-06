"Dragana, sram da te bude!": Toni Bijelić osuo paljbu, kivan na bivšu, Mirkovićeva ga javno urnisala

Iako je u prvi mah djelovalo da su se Toni i Dragana razišli na civilizovan način, čini se da ipak nije tako.

Izvor: Instagram/srbija_showbizz

Muzička zvijezda Dragana Mirković i njen bivši muž, biznismen Toni Bijelić, nakon razvoda nisu ostali u dobrim odnosima, pa se javno "peckaju". Toni je nedavno žestoko prozvao Draganu, nakon što je ona pričala o krahu njihovog braka, a riječi nimalo nije birao.

"Kažu u psihologiji, postoje tri koraka, odnosno tri faze u odnosima... Prva je "ne mogu da vjerujem da sam u tvom društvu" i padanje u nesvijest. Druga je "mi smo isto". Treća je "moram da te zgazim da bih bio veći od tebe!", poručila je Dragana bez pardona.

Mirkovićeva je potom u podkastu Bokija 13 dodala:

"Ja bih bila presrećna da imam nekog ko je jači od mene!".

"U pitanju je jedan tužan period. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi za razvod", navela je ona potom.

Malo potom je reagovao i njen bivši muž i šokirao javnost.

"Nije taj razlog... A, koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je?", napisao je u jednoj objavi, pa nastavio:

"Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno, dodao je".

"Gdje je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da tužan period jer nema ko da te... Da objasnim... Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju!", napisao je Toni Bijelić i iznio optužbe na račun bivše žene.