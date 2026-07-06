Maja ne krije svoju emotivnu stranu i vjeruje da su je i lijepi i teški trenuci u životu oblikovali u jaču osobu.

Izvor: MN Press

Poznata odbojkašica Maja Ognjenović ponovo će zaigrati za nacionalni tim na Evropskom prvenstvu u avgustu. Ona se razvela od Dače Ikodinovića u septembru prošle godine, a sada je u velikom intervjuu progovorila o privatnom životu i karijeri.

Dok se u javnosti godinama unazad raspravlja o njenom odlasku i povratku u reprezentaciju, ovoga puta nema mjesta neizvijesnosti. Govoreći o svojim ranijim odlukama da završi reprezentativnu karijeru, Maja kroz osmijeh priznaje:

Vidi opis "Ružne stvari ostavljaju trag": Maja Ognjenović prvi put ogolila dušu nakon razvoda od Dače Ikodinovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Čini mi se da sam dosadna i sama sebi. Imala sam par momenata kad sam se opraštala s reprezentacijom, što bi rekli 'ničim neizazvano'. Prvi oproštaj sam najavila 2016, posle Rija, pa sledeće godine nisam igrala, ali sam se 2018. vratila. Na Svjetskom prvenstvu sam mislila da je dosta, a onda sam igrala i u Tokiju, posle kog sam ponovo rekla – kraj. Nikad to nisam radila zvanično i teatralno, već sama za sebe, ali pitanje je da li to može da bude tako kad je uključena javnost."

Maja trenutno živi u Italiji, u Firenci, i uspijeva da se prilagodi njihovom lagodnijem načinu života nakon stresnog perioda u Istanbulu:

"Još malo pa će biti moja četvrta godina u toj zemlji. Mnogo je stvari koje mi se dopadaju, ali kad živite u nekoj sredini, primjećujete i ono što vam se manje sviđa. Uvijek sam nastojala da pamtim samo lijepe stvari. Italijani imaju ležeran životni stil, čini mi se bez mnogo briga i tenzija, lijepo su obučeni, kvalitetno jedu… Imam utisak da je kod njih hedonizam jako izražen, što mi, naravno, odgovara. Moj posao na momente može da bude stresan, ali ako ga poredimo s bilo kojim drugim, veoma je lijep, što ne znači lak. Valjda je, na kraju karijere, bio pravi trenutak da dođem u Italiju i živim malo lagodnijim životom nego, recimo, u Istanbulu. Mada sam taj grad obožavao, bilo je haotično i dosta tenzije u svakom smislu."

Ona ne krije svoju emotivnu stranu i vjeruje da su je i lijepi i teški trenuci u životu oblikovali u jaču osobu:

"I jedno i drugo. Emotivan sam tip, pa i lijepo i ružno ostavlja traga, ali bilo bi glupo da me sve te situacije, što privatne, što poslovne, nisu ojačale."