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Zbog njegovih riječi su Tamarinim roditeljima krenule suze: Ovako se Italijan obratio Srpkinji tokom vjenčanja

Zbog njegovih riječi su Tamarinim roditeljima krenule suze: Ovako se Italijan obratio Srpkinji tokom vjenčanja

Autor Đorđe Milošević
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Emotivan trenutak desio se kada se mladoženja obratio Tamari.

Zbog njegovih riječi su Tamarinim roditeljima krenule suze Izvor: intsagram/zeynepuztku

Poznata srpska influenserka Tamara Kalinić i njen izabranik, Italijan Filippo Testa, izgovorili su sudbonosno "da" na raskošnoj ceremoniji na obali jezera Komo.

Vjenčanje je organizovano u čuvenoj Vili Pizzo, a bogati Italijan je održao kratak govor. Jedan od najemotivnijih trenutaka dana bio je sam dolazak mlade, koju je do oltara ponosno ispratio otac.

Dok je Tamara koračala ka svom budućem suprugu, hor od 18 članova uživo je izvodio operske arije, što je cijelom prizoru dalo atmosferu koja je podsjećala na scenu iz evropske kraljevske bajke.

Posebnu pažnju i suze radosnice prisutnih, naročito njenih roditelja, izazvao je dirljiv govor mladoženje koji se emotivnim riječima obratio svojoj supruzi.

"Ušla si u moj život kao uragan. Nisam to očekivao".

100 zvanica, među njima i Naomi Kembel

Među brojnim zvanicama iz modne industrije, svijeta luksuza, biznisa i međunarodnog jet-seta, ceremoniji, a kasnije i velikom slavlju, prisustvovala je i Naomi Kembel.

Tagovi

tamara kalinić roditelji

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