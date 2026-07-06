Ceca objavila vrele kadrove: Prizor iz Španije ostavlja bez daha, sve pršti od luksuza na bazenu u Marbelji

Ceca je usnimila kadrove iz luksuznog D&G bara u Marbelji.

Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Srpska zvezda Ceca Ražnatović otputovala je pre 4 dana u Španiji, kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.

Posle napornog perioda punog poslovnih obaveza, Ceca je konačno našla vremena za odmor, a sada je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila predivne prizore i pokazala kako uživa.

Ceca je usnimila kadrove iz luksuznog D&G bara u Marbelji. Dok se brčkala u bazenu, oko nje vidimo predivan ambijent i palme koje se njišu na vetru. Baldahini i ležaljke urađene su u dezenu poznatog italijanskog brenda, što odaje skupoću ovog mesta.

Ne odvaja se od Anastasije

Nakon što je stigla u Sevilju, Ceca se oglasila iz jednog restorana gde je sa Anastasijom otišla na ručak. Uz objavu je kratko napisala: "Napokon", čime je jasno stavila do znanja da puni baterije u društvu svoje mezimice.

Pogledajte:

Pogledajte 00:11 Ceca u Španiji Izvor: instagram/cecaraznatovic Izvor: instagram/cecaraznatovic

Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj već nekoliko godina žive u Španiji, gde je fudbaler zbog poslovnih obaveza vezan za tamošnji klub.

Uprkos brojnim angažmanima, Ceca često koristi slobodno vreme da otputuje kod ćerke, a njihovi zajednički trenuci redovno oduševe pratioce koji ne kriju koliko vole da ih vide zajedno.

Ovako izgleda Anastasijina vila: