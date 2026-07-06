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Tejlor Svift i Trevis Kelsi potpisali predbračni ugovor od 40 stranica: Pjevačica osigurala svoje 2 milijarde

Tejlor Svift i Trevis Kelsi potpisali predbračni ugovor od 40 stranica: Pjevačica osigurala svoje 2 milijarde

Autor Marina Cvetković
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Tejlor Svift i Trevis Kelsi navodno su potpisali predbračni ugovor koji obuhvata 40 stranica teksta.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi potpisali predbračni ugovor od 40 stranica: Pjevačica osigurala svoje 2 Izvor: Printscreen/Instagram/helloohollywood

Trevis i Tejlor su prije tajnovitog vjenčanja u Njujorku potpisali predbračni ugovor od 40 stranica, tvrdi Daily Mail. Prema njihovim navodima, slavni par je potpisao ugovor prije samog venčanja radi zaštite svoje pojedinačne imovine.

Njujorška advokatica za razvode Džeklin Njuman, je za pomenuti medij pojasnila kako bi ovaj ugovor mogao da izgleda.

Tejlor bogatija od supruga

Budući da je Tejlor Svift znatno bogatija od Kelsija (njeno bogatstvo se procjenjuje na 2 milijarde dolara, a njegovo na 90 miliona), ona smatra da će ugovor pravno biti jednostavan – svako zadržava ono što je unio u brak i ono što samostalno zaradi u budućnosti.

"Mislim da će predbračni ugovor zapravo biti prilično jednostavan dokument – ono što je njegovo sada biće njegovo, a ono što je njeno, ostaje njeno", rekla je Njumanova.

Njumanova, koja se iz svoje kancelarije na Menhetnu specijalizovala za razvode i bračne pregovore ekstremno bogatih ljudi, dodala je: "Ako ulože novac u zajedničku imovinu pod zajedničkim imenima, poput kuće, oboje bi dobili nazad ono što su uložili plus eventualni porast vrijednosti."

Prisetimo se njihove vjeridbe: 

Stručnjaci vjeruju da bi se isti stepen razdvajanja primijenio i na buduću zaradu, gdje Sviftova i dalje ima potencijal da nadmaši uspjeh svoje turneje "Eras Tour", čijih je 149 koncerata na pet kontinenata zaradilo 2,077 milijardi dolara od prodaje ulaznica.

Ona takođe ljubomorno čuva svoje ostalo intelektualno vlasništvo, i navodno je platila 360 miliona dolara kako bi povratila prava na master snimke svojih prvih šest albuma od Skutera Brauna.

Sportista ubacio posebnu klauzulu!

Ipak, nagađa se da bi ugovor mogao da sadrži neobičnu "klauzulu o privatnosti" koja bi Tejlor Svift zabranila da u svojim budućim pjesmama detaljno opisuje i blati njihovu vezu u slučaju raskida, što je inače njena poznata praksa s bivšim partnerima.

Pjevačicini stihovi vođeni pričama o njenim bivšim momcima nekada su bili zaštitni znak njenog rada, koji je intrigirao njenu globalnu bazu fanova.


Tagovi

predbračni ugovor Tejlor Svift trevis kelsi

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