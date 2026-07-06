Vlada Vuksanović napustio Srbiju nakon vijesti o razvodu: Maneken otkrio bajkovitu lokaciju, evo gdje se nalazi

Maneken otkrio lokaciju, evo gdje se nalazi posle kraha braka.

Izvor: Instagram/vladavuks/screenshot

Naš poznati maneken Vlada Vuksanović nakon osam godina braka razvodi se od supruge Dahiane sa kojom je dobio dvoje djece. On se nakon kraha braka posvetio sebi, a sada je otputovao iz Srbije na odmor.

Vlada je na društvenim mrežama otkrio gdje se nalazi, ali za sada nije poznato ko mu pravi društvo. Nekadašnji maneken podijelio je nekoliko fotografija iz Hrvatske iz mjesta Slano, pa pokazao bajkovitu plažu u kojoj uživa.

Ko je bivša žena Vlade Vuksanovića?

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, ljepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje djece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.

Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često dijeli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvijek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.

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"Dani i mjeseci prolaze razmišljajući o tvom mirisu"

Inače, nedavno se oglasila i Vladina bivša supruga Dahiana. Svako je nakon rastanka nastavio svojim putem, pa su pokazali kako provode vrijeme. Vlada se posvetio druženju sa prijateljima, a sada se oglasila i njegova bivša supruga. Dahiana je podijelila na Instagramu svoju fotografiju uz pjesmu:

"Dugo sam slušao svoje srce. I dani i mjeseci prolaze, razmišljajući o tvom mirisu".

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