Rasta objavio nove slike, Ana Nikolić "odlijepila": Pjevačica oduševljena novim izgledom bivšeg

Stefan Đurić Rasta ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta zbog velike fizičke transformacije.

Izvor: MONDO / Matija Popović

Rasta je dugo bio prepoznatljiv po dredovima, a na Music Week-u je premijerno prikazao kratku kosu i novi izgled, što je mnoge oduševilo.

Na najnovijoj fotografiji koju je objavio na društvenim mrežama, reper izgleda znatno mršavije, a mnogi pratioci primijetili su da je promijenio i stil odijevanja.

Za razliku od izdanja po kojima je godinama bio prepoznatljiv, Rasta se ovog puta pojavio u svedenoj, elegantnoj kombinaciji. Nosio je svijetlu košulju i pantalone u istom tonu, dok su uredno stilizovana brada, kratka frizura i naočare upotpunili njegov izgled.

Njegova objava ubrzo je privukla veliki broj reakcija, a posebnu pažnju izazvao je potez bivše supruge i pjevačice Ane Nikolić. Pjevačica je među prvima lajkovala Rastinu fotografiju, što nije promaklo njihovim pratiocima.

Mnogi su ovaj gest protumačili kao znak da su bivši supružnici, uprkos burnoj prošlosti, danas u korektnim odnosima.

Prisjetimo se Ane i Raste tokom ljubavi:

Podsetimo, Ana Nikolić i Rasta godinama su bili jedna od najpraćenijih estradnih parova, a nakon razvoda njihov odnos često je bio tema javnosti. Ipak, poslednjih godina oboje su više puta isticali da im je najvažnija ćerka Tara i da se trude da zbog nje održe dobru komunikaciju.

Inače, Ana je u emotivnoj vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, sa kojim ima veoma turbulentan odnos o kojem mediji svako malo bruje.

Iako postoji muškarac koji je osvojio njeno srce, Ana Nikolić je nedavno riješila da malo "začini" situaciju u vezi i svog partnera napravi ljubomornim, pa je na društvenoj mreži Instagram objavila vruće fotografije na kojima je "u zanosu" sa markantnim muškarcem crne kose, sa tetovažama na rukama, za koje se ispostavilo da su zapravo AI fotografije.

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