Pjevačica Goca Tržan progovorila je o promjenama u grupi Tap 011 i otkrila zbog čega je Ivana Peters odlučila da prekine saradnju sa bendom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ivana Peters nedavno je prekinula saradnju sa čuvenim Tapovcima, a na njeno mjesto došla je Ivana Vladović. Goca Tržan je sada otkrila šta se tačno dogodilo.

- Ništa se nije desilo, radi Tap - šuri. Ivana Vladović je zamijenila Ivanu Peters, zato što je Ivana Peters odlučila da ne pjeva više u Tapu, zato što se njena solo karijera kosi, odnosno nastupi sa Tapom nisu kompatibilni sa njenom solo karijerom, što je potpuno legitimno. Ona je izrazila želju da to tako bude, mi smo to ispoštovali. Ali, pošto je Tap 011 mnogo više od nas dvije, Tap su pesme, Tap je energija, i Ivana Vladović se savršeno uklopila. Ona je sjajan vokal, divna žena, pozitivac, znam je sto godina - otkrila je Goca Tržan u "Popodnevu".

Vidi opis Goca tvrdi da je ovo razlog odlaska Ivane Peters iz "Tap 011": Priča se da se nisu podnosile, sad progovorila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Podsjetimo, Ivana Peters je nedavno za uporedila grupu Negativ, čiji je član, sa grupom Tap 011, koju je nedavno napustila.

- Negativ traje sa pauzama 27 godina. To ne može da se poredi ni sa jednim drugim bendom u kom sam bila - to što toliko dugo trajemo, bez obzira na pauze, i dalje smo drugari, i dalje smo jedni drugima podrška.

Pjevačica se tom prilikom osvrnula i na ranije izjave o razočaranju u bivše saradnike iz grupe Tap 011.

- Već sam komentarisala, ne bih da se vraćam na to, malo mi je mučno. Nisam se čula ni sa kim - rekla je odsječno Ivana Peters za Telegraf.

Vidi opis Goca tvrdi da je ovo razlog odlaska Ivane Peters iz "Tap 011": Priča se da se nisu podnosile, sad progovorila Ivana Peters 22.8.1974. Ivana Peters Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/ivanapeters Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram / ivanapeters Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Inače, Ivana je progovorila nedavno o odluci da napusti grupu Tap 011 nakon više od tri decenije saradnje, ističući da je najviše zaboljelo razočaranje u ljude sa kojima je provela veliki deo života i karijere.

Odnos Goce i Ivane o kome se dugo nagađalo

Ivana važi za jedan od najboljih vokala na prostorima bivše Jugoslavije, a kao i njena koleginica Goca Tržan, slavu je stekla kao članica grupe Tap 011. Goca je jednom prilikom otkrila zašto je došlo do raspada nekada veoma popularne grupe iz devedesetih, kao i da se više "nisu podnosili" i da su "svi jedni s drugima bili na krv i nož". Goca je prva napustila grupu, a prije izvesnog vremena je u svojoj emisiji "Goca show" na televiziji K1 ugostila Ivanu.

Dosta se spekilisalo da je glavni uzrok raspada grupe, česti sukobi i netrpeljivost sa Gocom Tržan, a popularna pjevačica, gostovala je upravo u emisiji svoje koleginice gde su govorile na ovu temu i otkrile šta se zapravo krije u pozadini raznih priča.

"Ja sam dobra sa Gocom, sve sam bolja i bolja. Mislim da što smo starije sve se bolje kapiramo, bolje se razumijemo i sličnije smo. Zato što smo starije i majke smo", rekla je Ivana i otkrila koji je razlog bio njihovog neslaganja, ali i demantuje navode da jedan period sa Gocom nije razgovarala.

"To je laž. Ti i Pera niste razgovarali jedno vrijeme, a nas dvije smo razgovarale normalno, samo nikada nismo pričale o problemima. Normalno smo funkcionisale, ali to se negde osećalo u vazduhu. U nekim situacijama se nismo razumjele, a pičile smo svoje priče, umjesto da sjednemo i porazgovaramo. To je sasvim logično u tim godinama. Sada su djeca u dvadesetim godinama ljudi, a mi smo bili potpuni klinci. Neiživljeni, tek iz škole izašli. Ja sam do tada izašla dva puta u životu, ali sam zato sa Tapom vidjela svijet", ispričala je Ivana kroz osmjeh i otkrila šta je kod Goce u tom periodu najviše nerviralo.

"Nerviralo me je jako što si u tom periodu mnogo više pažnje obraćala kako ćeš da đuskaš, nego da li ćeš moći da otpjevaš dio refrena ili strofu pjesme. Međutim, iz ove perspektive to mi je sve sada preslatko. Ti si bila dio ekipe, ali si imala svoj neki pečat", rekla je Ivana imitirajući tadašnje Gocine pokrete na sceni.