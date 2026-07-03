Madona je sada otvorila vrata svog doma u Londonu i pokazala sve ono što za nju ima veliku vrijednost.

Izvor: YT/Vogue

Madona (67) je otvorila vrata svog luksuznog doma u Londonu za Vogue, i tom prilikom govorila je o predmetima koji je podsjećaju na porodicu, prijatelje i najvažnije trenutke njenog života, ali je pokazala i nekoliko nesvakidašnjih umetničkih radova koji su izazvali veliku pažnju.

Među prvim stvarima koje je predstavila, nalazi se portret Fride Kalo, umjetnice kojoj se divi još od mladosti i čiji rad godinama prati.

Vidi opis Madona pokazala dom u Londonu, ljudi gledaju u nevjerici: Umjetnička djela vrijedna miliona, lutke i neobična kolekcija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YT/Vogue Br. slika: 10 10 / 10

"Kada sam došla u Njujork, prva stvar koju sam vidjela bila je razglednica sa ovom slikom Fride Kalo. Znači, u mojih prvih 10 minuta boravka u Njujorku, vidjela sam nju. Tada sam se zaklela da ću jednog dana imati tu sliku. Poslije 11 godina, ova slika se pojavila na aukciji i od tada je ovdje“, ispričala je Madona za Vogue.

Govoreći o slavnoj slikarki, podijelila je i anegdotu koja ju je oduvijek fascinirala.

"Veoma je voljela majmune i imala ih je nekoliko. Oni su joj govorili kada joj je muž bio nevjeran. Kad bi se njen suprug vratio iz neke avanture, oni bi to nanjušili i postali bi agresivni prema njemu. Tako je znala", ispričala je Madona kroz smijeh.

Madonin dom u Londonu Izvor: Youtube / Vogue

Iako posjeduje radnu sobu ispunjenu umetninama, priznaje da najveći mir za posao pronalazi u kupatilu.

"U kupatilu nešto i stignem da uradim, jer ovdje me svi ostave na miru", kazala je ona.

Upravo u toj prostoriji čuva dio predmeta koji za nju imaju najveću emotivnu vrijednost. Tu se nalaze brojanica i parfemnjene pokojne majke, muzička kutija koja svira pjesmu „Ciao Bella“, kao i poruke koje joj je kao djevojčica ostavljala usvojena ćerka Ester dok je učila engleski jezik.

Pored uspomena koje je vežu za porodicu, u kupatilu se nalazi i kolekcija umjetničkih skulptura u obliku penisa, poklon mladog brazilskog umjetnika Andersona Asteclinesa.

"Volim da i u kupatilu imam umjetnička dela. Među mojim omiljenim su ove skulpture penisa, odnosno moja kolekcija penisa, kako volim da ih zovem. Imam četiri. Dva manja i dva veća", istakla je pjevačica.

O njihovom autoru govorila je sa posebnim poštovanjem:

"Umjetnik se zove Anderson Asteclines. On je mladi brazilski umjetnik koji je trenutno dio programa koji vodi Trejsi Emin".

Madona je ispričala da ju je tokom upoznavanja sa umjetnikom posebno pogodila njegova priča o odnosu sa majkom.

"Posjetila sam Trejsi i tada upoznala Andersona. Nedavno sam kupila i jednu njegovu sliku koja govori o njegovom odnosu sa majkom. Pitala sam ga: 'Da li je tvoja majka ponosna na tebe? Da li je vidjela tvoje slike? Pokazuješ li joj svoj rad?' Odgovorio mi je: 'Ne. Mislim da bi je to moglo uznemiriti, a nikada ne želim da rastužim svoju majku.' Rekao mi je da je svaka njegova slika na neki način posvećena njoj. Zamalo sam zaplakala, toliko me je dirnula njegova priča", ispričala je Madona za Vogue i dodala:

"Oprostila sam se od njega nakon što smo proveli neko vrijeme zajedno. Potrčao je za mnom noseći smeđu papirnu kesu i rekao: 'Želim nešto da vam poklonim.' Ušla sam u automobil, krenula kući i otvorila kesu. Unutra su bile ove prelijepe skulpture penisa. Zaista su divne i zato su među predmetima koji su mi posebno dragi," a kako one izgledaju pogledajte u galeriji na početku teksta.

Vidi opis Madona pokazala dom u Londonu, ljudi gledaju u nevjerici: Umjetnička djela vrijedna miliona, lutke i neobična kolekcija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 12 / 12 AD



