Sanja je posebno emotivna u ovom periodu i zbog toga što sin planira preseljenje u inostranstvo.

Izvor: Youtube printscreen/RTV Pink Official

Voditeljka Sanja Marinković tvrdi da je razvod bio neminovan u njenom životu, zato što se ljubav između nje i bivšeg partnera ugasila.

Sanja je o privatnom životu iskreno govorila, te se osvrnula kako na aktuelne teme tako i na svoje rutine, pa je otkrila da i posle snimanja koja često traju i 12 sati, uspe da trenira, ili ode na jogu.

Sanja je posebno emotivna u ovom periodu i zbog toga što sin planira preseljenje u inostranstvo.

"Imam dijete koje kreće da studira, neće više živjeti u Srbiji i sve je to ulaganje u jednu ljepšu budućnost. Strahinja se šali da hoće da mi kupi kuče i kaže da ne ostanem sama. Dugo se na to sve pripremamo, idemo ka tome da dijete bude zrelo, da upozna neke nove ljude i vrijednosti, da sazrijeva koliko god da je to meni nekako emotivno teško" rekla je iskreno.

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Vidi opis "Kad dođe do nasilja onda je kasno": Iskrena ispovijest Sanje Marinković o razvodu i novom životnom poglavlju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / sanjamarinkovicofficial Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / sanjamarinkovicofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram / sanjamarinkovicofficial Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 8 8 / 8

O razvodima na estradi

Voditeljka tvrdi da ljudi nikako ne treba da ostaju u odnosima koji su toksični, te i da, kada dođe do nasilja, već je kasno.

"Kada je riječ o razvodima, ja više ni ne čitam portale jer je meni to postalo skroz normalno. Rastala sam se davnih dana, jedan razlog je bio za prijatelje, jedan za okolinu i jedan za javnost. Mi se nismo više dopunjavali na saznajnom nivou, vrijednosnom i dogovorili smo se da kada dođe do toga da prestanemo da se volimo, da se rastanemo kako ne bismo počeli da se mrzimo. To je moj savjet ženama. Kada osjetite u stomaku da to nije to, bolje da se rastavite, nego ostanete zajedno."

Ovako izgleda Sanjin bivši muž Uhrin:

"Ako počnete da se mrzite, to ode posle u frustraciju, a onda i u bolest. Jako je zato važno da nađete sebi adekvatnog gospodina, pogotovo ako planirate zajedno dijete, jer ako nije tako, to vas kasnije košta živaca, vremena i mogućnosti. Zato ne podržavam brakove po svaku cijenu, roditelje po malim sredinama koji su branili ćerkama da se razvedu, na osnovu toga kako će reagovati okolina. Sve dok su se ćerke pojavljivale na vratima sa rezovima, pa onda kažu treba da se razvedeš", navodi Sanja, pa nastavlja:

"Nije sramota razvesti se, već biti u brakovima koji nije dostojan tvoje ličnosti. Sramota je da djeca budu u brakovima jer vam je stalno šta misli komšinica, nego kako se dijete osjeća. Svaki kraj je novi početak", zaključila je.

(Kurir / MONDO)