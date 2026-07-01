logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo pevač grupe Village People: Otkriveni detalji smrti muzičke legende

Preminuo pevač grupe Village People: Otkriveni detalji smrti muzičke legende

Autor Dragana Tomašević
0

Pevač i jedan od osnivača grupe Village People, Viktor Vilis, preminuo je u 75. godini života nakon "kratke, ali agresivne bolesti".

Preminuo pevač grupe Village People Izvor: YouTube/screenshot

Viktor Vilis bio je jedan od pevača i osnivača legendarne grupe i dao je jedan od prepoznatljivih vokala u njihovom velikom hitu YMCA.Vest o njegovoj smrti saopštila je njegova porodica u kratkom saopštenju.

"Viktor je preminuo 30. juna 2026. godine, usled kratke, ali agresivne bolesti. Porodica moli za privatnost u ovom teškom trenutku velikog gubitka".

Viktorova supruga, Karen Haf-Vilis (Karen Huff-Willis), takođe je potvrdila tužnu vest, izjavivši:

"Sa dubokom tugom moram da saopštim da je preminuo moj suprug, Viktor Vilis"

Tagovi

Village People pjevač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ