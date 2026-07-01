Preminuo pevač grupe Village People: Otkriveni detalji smrti muzičke legende

Pevač i jedan od osnivača grupe Village People, Viktor Vilis, preminuo je u 75. godini života nakon "kratke, ali agresivne bolesti".
Viktor Vilis bio je jedan od pevača i osnivača legendarne grupe i dao je jedan od prepoznatljivih vokala u njihovom velikom hitu YMCA.Vest o njegovoj smrti saopštila je njegova porodica u kratkom saopštenju.
"Viktor je preminuo 30. juna 2026. godine, usled kratke, ali agresivne bolesti. Porodica moli za privatnost u ovom teškom trenutku velikog gubitka".
Viktorova supruga, Karen Haf-Vilis (Karen Huff-Willis), takođe je potvrdila tužnu vest, izjavivši:
"Sa dubokom tugom moram da saopštim da je preminuo moj suprug, Viktor Vilis"
Village People lead singer and founding member Victor Willis dies at the age of 75 after a 'short but aggressive illness'https://t.co/2OR7bOcDXN— Daily Mail Australia (@DailyMailAU)July 1, 2026