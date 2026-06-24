"Svi muškarci bi htjeli da budu sa Cecom, Prijovićkom ili sa mnom": Pjevačica stavila sebe u koš sa koleginicama

Zorana Mićanović gostovala je u jednom podkastu, gdje je otvoreno govorila o ljubavnom životu, novoj pjesmi i problemima sa kojima se susretala u vezama.

Izvor: YT/AmiG Show

Jedna od najtraženijih pjevačica na slavljima trenutno, Zorana Mićanović gostovala je u podkastu "Alter ego", gdje je otvoreno govorila o ljubavnom životu, novoj pjesmi i problemima sa kojima se susretala u vezama.

Mlada pjevačica priznala je da joj, uprkos brojnim poslovnim obavezama, ljubav ostaje važna inspiracija, pa je upravo toj temi posvetila i svoju novu pjesmu.

"To svi vole da znaju. Evo, sad sam i snimila pjesmu na tu ljubavnu temu. Imam 21 godinu, pa ne mogu da imam te neke teške teme, ali zadovoljna sam ovim projektom. Nova pjesma je osvetnička s jedne strane, jer svaka žena koja je povrijeđena u ljubavi gleda na koji način da se osveti. Ja sam negdje na pola-pola. Kad sam trezvene glave, onda neću da se svetim. Ljudi ne znaju da cijene dok imaju, tek kad izgube, onda shvate. Ja kad jednom presiječem, tu nema opraštanja" rekla je Zorana.

"Životna želja im je da budu sa Cecom, Prijovićkom ili sa mnom"

Tokom razgovora dotakla se i predrasuda koje muškarci često imaju prema pjevačicama, ističući da se njihovo ponašanje mijenja nakon što osvoje partnerku.

"To na početku niko ne radi. Muškarcu je bitno da ženu osvoji na bilo koji način, i na početku je sve dozvoljeno i sve može. Ti mene nećeš upoznati u biblioteci, ja ne radim u kancelariji ili restoranu. Bavim se pjevanjem, kod mene možeš da očekuješ i dekolte i kratku suknju, među ljudima sam i među muškarcima. Svima je to privlačno i svi bi htjeli da budu sa Cecom, Prijovićkom ili sa mnom, to im je životna želja, a kad me upoznaju, onda im sve smeta " rekla je pjevačica.

Na pitanje kada dolazi do takve promjene, odgovorila je kratko i jasno:

" Kad dobiju svoju stolicu. Kad zauzmu mjesto."

Zorana je otkrila i da je zbog dosadašnjih iskustava donijela važnu odluku kada je riječ o privatnom životu.

"Odlučila sam da svog partnera neću prikazivati javnosti, jer smatram da nema potrebe pričati o tome i pokazivati, jer ljudi sve to pokvare "zaključila je ona u podkastu "Alter ego".

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(Nova / MONDO)