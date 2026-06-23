Andrea se, baš kao i njena majka, držli daleko od očiju javnosti i sa ocem je u odličnim odnosima, o čemu svjedoči i najnoviji snimak na mreži Tiktok.
Prije nego što su u njegov život ušle Nataša Bekvalac, a potom i Maja Ognjenović, Danilo Ikodinović bio je oženjen izvjesnom Anjom, koja se u javnosti nikada nije eksponirala.
Danilo i Anja na ludi kamen stali su 2000. godine, a ubrzo zatim na svijet je stigla prinova, najstarija ćerka Danila Ikodinovića, Andrea.
Ovo je najstarija ćerka Dače Ikodinovića: Nikada ih nismo vidjeli zajedno u javnosti, ljepotu naslijedila od majke
Iako su 2003. godine Anja i Dača na svoj brak stavili tačku, on je sa prvom suprugom ostao u korektnim odnosima, upravo zbog svoje naslednice.
Starija ćerka Danila Ikodinovića baš kao i njena majka držala se daleko od očiju javnosti, a onda je odlučila da se pojavi na TikToku, te su mediji, ali i javnosti konačno saznali kako izgleda polusestra Hane Ikodinović.
Ovako je pričao o prvoj ženi
O svojoj prvoj ženi, Dača je svojevremeno ovako govorio:
"Evo, moja prva žena je prelijepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju, taj je i dobije", rekao je on jednom prilikom, a da je bio potpuno u pravu, svjedoči upravo lepota njegove ćerke Andree, koja je ljepotica na mamu.