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Ovo je najstarija ćerka Dače Ikodinovića: Nikada ih nismo vidjeli zajedno u javnosti, ljepotu naslijedila od majke

Ovo je najstarija ćerka Dače Ikodinovića: Nikada ih nismo vidjeli zajedno u javnosti, ljepotu naslijedila od majke

Autor Đorđe Milošević
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Andrea se, baš kao i njena majka, držli daleko od očiju javnosti i sa ocem je u odličnim odnosima, o čemu svjedoči i najnoviji snimak na mreži Tiktok.

Ovo je najstarija ćerka Dače Ikodinovića: Nikada ih nismo vidjeli zajedno u javnosti, ljepotu naslijedila od majke Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prije nego što su u njegov život ušle Nataša Bekvalac, a potom i Maja Ognjenović, Danilo Ikodinović bio je oženjen izvjesnom Anjom, koja se u javnosti nikada nije eksponirala.

Danilo i Anja na ludi kamen stali su 2000. godine, a ubrzo zatim na svijet je stigla prinova, najstarija ćerka Danila Ikodinovića, Andrea.

Iako su 2003. godine Anja i Dača na svoj brak stavili tačku, on je sa prvom suprugom ostao u korektnim odnosima, upravo zbog svoje naslednice.

Starija ćerka Danila Ikodinovića baš kao i njena majka držala se daleko od očiju javnosti, a onda je odlučila da se pojavi na TikToku, te su mediji, ali i javnosti konačno saznali kako izgleda polusestra Hane Ikodinović.

Ovako je pričao o prvoj ženi

O svojoj prvoj ženi, Dača je svojevremeno ovako govorio:

"Evo, moja prva žena je prelijepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju, taj je i dobije", rekao je on jednom prilikom, a da je bio potpuno u pravu, svjedoči upravo lepota njegove ćerke Andree, koja je ljepotica na mamu.

Tagovi

Danilo Ikodinović ćerka prvi brak

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