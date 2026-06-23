Opljačkan Boki 13, lopovi mu upali u kuću: Odmah se oglasio i otkrio šokantne detalje

Bojan Jovanovski Boki 13 potvrdio je da je bio žrtva krađe u svom domu u Skoplju dok je bio u Beogradu.

Izvor: Kurir

Poznati šoumen Bojan Jovanovski Boki 13 oglasio se putem društvenih mreža povodom informacija o krađi u njegovom domu u Skoplju.

Jovanovski je potvrdio ove navode, objasnivši da je u vrijeme incidenta bio van Sjeverne Makedonije, tačnije u posjeti Beogradu.

"Kako bi prestale sve spekulacije i brojni pozivi medija, obavještavam javnost da je tačno da sam bio žrtva teške krađe i provale u svom domu u Skoplju, koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima danas."

Dodao je da se u trenutku događaja nalazio u Beogradu, kao i da zbog istrage u ovom trenutku ne može da iznosi dodatne informacije.

"Tačno je i da sam se u trenutku događaja nalazio u Beogradu. Zbog interesa istrage, u ovom trenutku nisam u mogućnosti da dajem dodatne izjave, komentare niti informacije u vezi sa ovim slučajem", rekao je on.

"Trenutno sam na putu za Skoplje i molim da se poštuju moja privatnost i odluka da se o ovom događaju za sada ne oglašavam, kao i da se nadležnim organima omogući da svoj posao obave profesionalno i nesmetano. Hvala na razumijevanju", završio je Bojan Jovanovski.