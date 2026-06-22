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Dara iz Jasenovca imala saobraćajnu nezgodu: Glumica automobilom probila ogradu i sletjela s mosta!

Dara iz Jasenovca imala saobraćajnu nezgodu: Glumica automobilom probila ogradu i sletjela s mosta!

Autor Marina Cvetković
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Glumica Biljana Čekić, poznata po ulozi u filmu "Dara iz Jasenovca" imala je saobraćajnu nezgodu.

Dara iz Jasenovca imala saobraćajnu nezgodu Izvor: screenshot

Glumica Biljana Čekić, poznata po ulozi u filmu "Dara iz Jasenovca" imala je saobraćajnu  nezgodu koja se dogodila sredinom prošle sedmice, kada je izgubila kontrolu nad automobilom i sletjela sa puta.

- Ona je upravljala automobilom "škoda" i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletjela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dvije djevojke i sve su zadobile povrede – rekao je sagovornik za Srpskainfo.

Prema njegovim riječima, misli da se radi o lakšim povredama.

- Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, doslovno su probile ogradu i sletjeli u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga – rekao je izvor.

Oduševila ulogom u filmu "Dara iz Jasenovca"

Podsjetimo, Biljana Čekić osvojila je srca publike i duboko dirnula cijelu naciju svojom ulogom male Dare u filmu "Dara iz Jasenovca". Ovu veliku i tešku glavnu ulogu mlada glumica je dobila na kastingu koji je bio organizovan u njenoj školi.

Danas je Biljana Čekić izrasla u prelijepu djevojku. Uprkos ogromnoj regionalnoj popularnosti koju joj je donijelo ovo filmsko ostvarenje, ona i dalje živi veoma skromnim životom.

Tagovi

Biljana Čekić Dara iz Jasenovca saobraćajna nezgoda

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