"Žena sa 30 godina je potpuno pogubljena": Aleksej Bjelogrlić opleo po Sari Jo nakon raskida

Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić tek što su otkrili da su zajedno, već su raskinuli, sada je isplivala i prepiska.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić tek što su otkrili da su zajedno, već su raskinuli, a sada je ekipa „Blica“ došla do navodne prepiske glumca sa drugom djevojkom. U porukama je, kako tvrdi ovaj medij, pisao o raskidu sa pjevačicom i to ne baš biranim riječima.

Prema navodima „Blica“, Aleksej Bjelogrlić je u porukama koje je slao nepoznatoj djevojci tvrdio da je njegova veza sa Sara Jo završena.

Navodno je na pitanje da li je siguran da je između njega i Sare sve gotovo odgovorio da je to „prošlost“ i da su njih dvoje završili svoju vezu.

U nastavku prepiske, prema pisanju „Blica“, glumac je djevojku pozvao da dođe kod njega kako bi se družili i popili piće, uz poruku da zaboravi na prethodna pitanja.

Za sada se ni Sara Jo ni Aleksej Bjelogrlić nijesu javno oglašavali povodom navoda o ovoj prepisci, niti je potvrđena njena autentičnost.

Podsjetimo, njihova veza privukla je veliku pažnju javnosti nakon što su zajedničkim objavama na društvenim mrežama potvrdili da su u emotivnom odnosu. Međutim, prema najnovijim navodima medija, toj romansi je ubrzo došao kraj.



