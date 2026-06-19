Kako navode, dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Budva je 8. juna 2026. od strane oštećene osobe iz Budve prijavljeno da joj je ukradeno putničko motorno vozilo.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Policija je uhapsila maloljetnika osumnjičenog za krađu auta u Budvi i P.Ć (22) zbog sumnje da je prikrivao ukradeno vozilo pronađeno na teritoriji tog grada, saopštili su iz Uprave policije.

Kako navode, dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Budva je 8. juna 2026. od strane oštećene osobe iz Budve prijavljeno da joj je ukradeno putničko motorno vozilo.

“Budvanska policija je locirala ukradeno vozilo na teritoriji Nikšića, gdje ga je oduzela od P.Ć. (22) iz Nikšića”, piše u saopštenju.

Dodaju da, preduzimajući dalje mjere i radnje, policija je prikupila obavještenja na okolnosti predmetnog događaja od P.Ć., kao i od još jedne identifikovane osobe – maloljetnika starog 17 godina iz Budve.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, maloljetnik je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa, dok je P.Ć. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prikrivanje. Kako se sumnja, maloljetnik je početkom juna ukrao predmetno vozilo na teritoriji Budve, nakon čega ga je prodao za određeni novčani iznos osobi iz Nikšića.

Osumnjičene osobe su u zakonskom roku sprovedena na dalju nadležnost postupajućem državnom tužiocu”, zaključuje se u saopštenju.