U dokumentu se ističe da su aktivnosti gradske uprave na čelu sa Mujovićem bile usmjerene na unapređenje kvaliteta života građana, jačanje institucionalne efikasnosti, održivo upravljanje resursima i podsticanje ekonomskog razvoja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budžetski prihodi Glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona eura, što je za više od 21 odsto više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona eura. To se navodi u Izvještaju o radu gradonačelnika, organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2025. godinu, objavljenog na sajtu Skupštine Glavnog grada. Da će izvještaj o radu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića od danas biti javan najavio je juče izabrani predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić.

U dokumentu se ističe da su aktivnosti gradske uprave na čelu sa Mujovićem bile usmjerene na unapređenje kvaliteta života građana, jačanje institucionalne efikasnosti, održivo upravljanje resursima i podsticanje ekonomskog razvoja.

„Poseban akcenat stavljen je na realizaciju kapitalnih projekata, unapređenje komunalne infrastrukture, transparentnost u radu i jačanje povjerenja kod korisnika usluga, neposredan kontakt sa građanima i privredom, digitalizaciju usluga, kao i jačanje saradnje sa civilnim društvom i međunarodnim partnerima“, navodi se u izvještaju.

U dokumentu se naglašava da je tokom izvještajne godine vršen kontinuirani nadzor nad radom organa i službi, dok je među važnijim dokumentima Skupštini upućen i Predlog strateškog plana razvoja Glavnog grada za period od 2026. do 2031. godine.

„Izvještaj obuhvata rad sekretarijata, uprava, direkcija, stručnih i posebnih službi, javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad, prikazujući njihove ključne aktivnosti, finansijske pokazatelje i ostvarene rezultate. Kroz analizu ostvarenih rezultata i identifikaciju izazova, ovaj izvještaj predstavlja osnov za dalje unapređenje rada gradske uprave, efikasnije planiranje budućih aktivnosti i donošenje odluka u interesu građana Podgorice“, navodi se u dokumentu.

U izvještaju se dalje navodi da su ukupni primici budžeta Glavnog grada iznosili 156.577.997 eura, što je 2,34 odsto više od plana i 21,38 odsto više u odnosu na 2024. godinu.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta konstatovao je da su izvorni prihodi dostigli 124,5 miliona eura, što predstavlja rast od 32,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je stanje duga na kraju 2025. godine smanjeno na 15,5 miliona eura.

„Sve obaveze servisirane su iz prihoda, bez novih zaduženja. Ostvaren je budžetski suficit od 1,94 miliona eura, a tekući prihodi su veći od rashoda i otplate duga, što pokazuje stabilno i odgovorno finansijsko upravljanje“, navedeno je u izvještaju.

Kada je riječ o infrastrukturnim projektima, za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica i mostova izdvojeno je 5,82 miliona eura.

“Završeni su radovi na bulevarima Veljka Vlahovića i Pera Ćetkovića, rekonstruisane su brojne gradske ulice, sanirano klizište na putu Pričelje–Spuž, adaptirani mostovi na Opasanici i u Piperima, dok je asfaltiran i proširen put Fundina – Rašovići. Nastavljeni su radovi na šetalištima uz Moraču i Ribnicu, rekonstrukciji Ulice slobode, izgradnji saobraćajnice kod Stadiona malih sportova i postavljanju nove svjetlosne signalizacije”, piše između ostalog u izvještaju.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice tokom godine je za tehničku dokumentaciju, uređenje lokacija, saobraćajnice, mostove i objekte visokogradnje potrošila ukupno 10,9 miliona eura.

Jedan od najvećih projekata odnosi se na sistem za prečišćavanje otpadnih voda i kolektorsku mrežu.

„Za komponente koje se odnose na postrojenje za tretman otpadnih voda, tretman mulja i spaljivanje mulja izdata je saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, kao i građevinska dozvola, nakon čega su započete pripremne aktivnosti i radovi na izgradnji sistema krajem decembra 2025. godine. Paralelno se sprovodi nabavka i testiranje tehnološke opreme, dok se realizacija ugovora odvija pod nadzorom međunarodnog FIDIC DAB odbora“, naglašava se u izvještaju.

U izvještaju se navodi i da je tokom prošle godine prikupljeno ukupno 112.376 tona različitih vrsta otpada, dok je količina otpada odloženog u reciklažnim dvorištima povećana za 38 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Za sanaciju 27 neuređenih odlagališta izdvojeno je gotovo 150 hiljada eura.

Akcijom „Za ljepše lice Podgorice“ obnovljeno je oko 140 hiljada kvadratnih metara fasadnih površina, dok je Agencija za stanovanje nastavila modernizaciju opreme i voznog parka.

Poseban dio izvještaja odnosi se na evropske projekte.

„Tokom 2025. realizovano je osam EU projekata ukupne vrijednosti 25.019.914,87 eura, sa fokusom na klimatsku otpornost, pametne gradove i urbanu infrastrukturu“, navedeno je u dokumentu.

Navodi se i da je Služba za informacioni sistem intenzivirala razvoj platforme ePodgorica, koja postaje centralno mjesto za elektronske servise i online komunikaciju građana sa gradskom upravom.

Kako se dodaje u izvještaju se ističe da su rezultati ostvareni tokom prošle godine doprinijeli unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju pretpostavki za dalji razvoj glavnog grada.

„U cjelini, ostvareni rezultati u 2025. godini ukazuju na kontinuiran napredak komunalnih usluga i digitalizacije, razvoja infrastrukture, uz istovremeno jačanje institucionalnih kapaciteta i saradnje sa relevantnim partnerima. Realizovani projekti i aktivnosti doprinijeli su poboljšanju kvaliteta života građana i stvaranju temelja za održiv i uravnotežen razvoj grada. Iako su identifikovani određeni izazovi, posebno u oblasti saobraćaja, zaštite životne sredine i daljeg unapređenja efikasnosti javnih usluga, postignuti rezultati predstavljaju značajan iskorak u odnosu na prethodni period“, zaključuje se u izvještaju.