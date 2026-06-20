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En Hatavej (43) čeka treće dijete, a muž joj je misterija: Upoznala ga nakon bolnog raskida, osvojio je sijalicom

En Hatavej (43) čeka treće dijete, a muž joj je misterija: Upoznala ga nakon bolnog raskida, osvojio je sijalicom

Autor Marina Cvetković
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Skoro svi znaju za slavnu glumicu En Hatavej, ali njen suprug Adam Šulman, sa kojim je u braku od 2012. godine, za mnoge je i dalje nepoznanica.

En Hatavej (43) čeka treće dijete, a muž joj je misterija: Upoznala ga nakon bolnog raskida, osvojio Izvor: Profimedia

Holivudska glumica Anne Hathaway i njen suprug Adam Shulman uskoro će postati roditelji po treći put.

Glumica je srećne vijesti podijelila sa pratiocima na društvenim mrežama, uz kratak opis: „Bebo, tvoja sam“.

 Par, koji je zajedno od 2008. godine, već ima dva sina, Džonatana i Džeka. Iako svoj privatni život uglavnom drže daleko od očiju javnosti, njihova ljubavna priča često privlači pažnju medija.

Adam Šulman je karijeru započeo kao glumac, ali se kasnije uspješno posvetio filmskoj produkciji i dizajnu nakita. Sa En je sarađivao na filmu „Song One“, a upravo je on osmislio i njen vjerenički prsten.

 Njih dvoje upoznali su se 2008. godine, a vjenčali su se četiri godine kasnije u Kaliforniji. Hatavej je ranije više puta isticala da joj je suprug bio najveća podrška u teškim životnim trenucima.

Porodica će uskoro postati bogatija za još jednog člana, a vijest o prinovi izazvala je oduševljenje među brojnim fanovima slavne glumice.

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Tagovi

en hatavej glumica

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