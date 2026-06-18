Konaković traži zabranu koncerta Jelene Karleuše u Sarajevu

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će od nadležnih institucija zatražiti zabranu najavljenog koncerta Jelene Karleuše u Sarajevu, koji bi trebalo da bude održan u avgustu.

Izvor: MONDO

U objavi na društvenim mrežama, Konaković je naveo da ga najava koncerta nije iznenadila, te je optužio Fahrudina Radončića da kroz medijsku kampanju godinama promoviše Karleušu u pozitivnom svjetlu, te da to sve radi "po zadatku".

„Mi bi trebali da zaboravimo kako je negirala genocid u Srebrenici i vrijeđala one koji o počinjenom genocidu govore istinu i da je raširenih ruku dočekamo. Zatražiću od MUP KS da ovaj koncert u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju zabrani jer je riječ o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i vjersku mržnju", napisao je Konaković.

Poručio je i da, uprkos brojnim drugim obavezama koje obavlja kao ministar, smatra važnim reagovati na pitanja koja se tiču očuvanja dostojanstva naroda i sjećanja na ratna stradanja.

Za sada nema zvanične reakcije organizatora koncerta niti same Jelene Karleuše na Konakovićeve navode.

(Mondo)