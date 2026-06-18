Ove poznate žene ne zanima razlika u godinama, njima je bitna samo ljubav.

Izvor: printscreen/youtube/ Zvezde Granda

Nekada davno je bilo gotovo nezamislivo da žena bude starija od svog partnera, a već neko vrijeme je takvih ljubavi sve više, i to upravo među poznatim damama.

Ono što je nekada izazivalo podignute obrve, danas je postalo sasvim uobičajeno – ljubav ne pita za godine, a mnoge poznate žene upravo su sa mlađim muškarcima pronašle sreću.

Najnoviji primjer koji je uzburkao javnost jeste glumica Jelisaveta Orašanin, koja je, iako još uvijek u zvaničnom braku s Milošem Teodosićem, u vezi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Njihova romansa navodno je počela nakon njenog razlaza od košarkaša Miloša Teodosića. Par je uslikan na jednoj rejv žurki u Zemunu, kada je i otkriveno da su zajedno.

Vidi opis Ove poznate dame ne kriju da vole mlađe muškarce: Jedna zavela 35 godina mlađeg, ona ljubi drugog iako je udata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Marija Mladjen/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: X Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/jagodenamagli Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 8 / 8

I dok se o njihovoj vezi danima priča, oni svakako nisu jedini koji su pokazali da razlika u godinama ne mora da bude prepreka.

Pevačica Goga Sekulić godinama otvoreno govori da joj mlađi muškarci više prijaju od starijih. Sada je aktuelna priča da ljubi 21 godinu mlađeg dečka Stefana, kojeg je upoznala preko zajedničkih prijatelja. Inače, pjevačica nikada nije dozvolila da je komentari okoline poremete i ona uživa pored svog partnera.

Vidi opis Ove poznate dame ne kriju da vole mlađe muškarce: Jedna zavela 35 godina mlađeg, ona ljubi drugog iako je udata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/ Zorana Jevtić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir/ Zorana Jevtić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir/ Zorana Jevtić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/ Zorana Jevtić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir/ Zorana Jevtić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir/ Zorana Jevtić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir/ Zorana Jevtić Br. slika: 7 7 / 7

Slična priča prati i Daru Bubamaru, koja je više puta bila u emotivnim vezama sa mlađim muškarcima. Pjevačica nikada nije krila da joj godine nisu važne i da joj je najbitnije da pored sebe ima nekoga sa kim dijeli energiju i emocije. Već izvjesno vrijeme Dara je u ljubavi sa 20 godina mlađim momkom, kojeg je upoznala na Ibici, a radio je kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju.

Jedna od onih koja je među prvima srušila tabu je Verica Rakočević, koja se udala za 35 godine mlađeg kompozitora Veljka Kuzmančevića. Oni su već godinama u skladnom braku, odlično se slažu i pravi su primjer da godine ne moraju da budu kamen spoticanja kada je ljubav u pitanju.

I Slađa Delibašić voljela je mlađeg. Nakon razvoda od Đoleta Đoganija, denserka je imala i drugi brak i to sa 15 godina mlađim pripadnikom žandarmerije Milanom Pejovićem. Oni su se vjenčali 2014. godine nakon samo dva mjeseca veze u crkvi na Kalemegdanu, a brak nije dugo trajao, svega nekoliko mjeseci.

Vidi opis Ove poznate dame ne kriju da vole mlađe muškarce: Jedna zavela 35 godina mlađeg, ona ljubi drugog iako je udata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

I pjevačica Mina Kostić nekoliko puta je bila u centru pažnje zbog ljubavnih izbora. Ona je sada u vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, koji je mlađi od nje, ali se još uvijek ne zna koliko tačno, a prije njega je voljela 15 godina mlađeg Nikolu od kojeg se rastala uz skandal kada ga je prijavila policiji za nasilje. I pjevač Igor kostić, poznatiji kao Igor Iks, sa kojim je bila u vanbračnoj zajednici i sa kojim ima dijete, mlađi je od pjevačice pet godina.

Na listi dama koje su pokazale da godine nisu presudne nalazi se i Maja Marijana. Nakon dva braka, pjevačica je bila u vezi sa partnerom koji je od nje mlađi 15 godina, a svojevremeno je poručila da je ne zanimaju tuđa mišljenja i da su godine problem samo onima koji su "ostarili u glavi".

Goca Tržan starija je od svog supruga Raše Novakovića 14 godina, dok je Jelena Rozga u vezi sa 11 godina mlađim Ivanom Huljićem, sinom Tončija Huljića.

I dok su nekada stariji muškarci i mlađe žene bili gotovo pravilo, čini se da se vremena mijenjaju. Poznate dame danas otvoreno biraju partnere prema emocijama, a ne prema godištu.

Da li je u pitanju nova moda ili samo dokaz da ljubav zaista ne poznaje granice, jedno je sigurno, ove žene odavno su pokazale da sreću traže po svojim pravilima, bez obzira na to šta će reći okolina.

Izvor: Kurir/ MONDO