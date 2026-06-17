Toni Bijelić oglasio se nakon ispovijesti Dragane Mirković u kojoj se prvi put dotakla njihovog braka.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Dragana Mirković i Toni Bijelić razveli su se nakon 25 godina braka, a krah njihove ljubavi iznenadio je domaću javnost. Ipak, sve do nedavno, pjevačica nije željela da govori o razlozima prekida odnosa.

U podkastu Bokija 13 prvi put je otkrila nepoznate detalje, a iako je sve vrijeme isticala da o čovjeku koji je otac njene djece ne želi da ružno govori, njene riječi ipak su "bocnule" Bijelića koji se odmah oglasio na Instagramu.

Podsjetimo, Dragana Mirković je otkrila kako je došlo do razvoda:

- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nježna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila prije 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom djecom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena.

Potom je dodala:

- To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Djeca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vrijeme. Poštujem oca svoje djece i zbog svoje djece nikada neću reći jednu riječ lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnijela zahtjev za razvod braka, ispričala je Dragana Mirković.

Pogledajte kako izgledaju djeca pjevačice:

Vidi opis "Gdje je ta trudnica, koliko si platila da me pljuju": Bivši žestoko udario na Draganu Mirković nakon ispovijesti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / manubijelic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 10 / 10

Ove riječi su isprovocirale Tonija koji je najprije napisao:

- Nije taj razlog... A, koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je?, napisao je u jednom objavi, pa nastavio:

- Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno, dodao je.

Izvor: Instagram/tonibijelic

Međutim, on se nije tu zaustavio. Ujedno je demantovao medijske natpise o navodnoj prevari sa mlađom djevojkom i uputio oštre riječi bivšoj supruzi: "Gdje je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe...".

Potom je završio riječima: "Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju".

Izvor: Instagram/tonibijelic