Najljepša glumica iz "Tajne vinove loze" objavila prvu sliku sa bebom: Zbog poruke sinu svi joj aplaudiraju

Vanja Nenadić objavila je prvu fotografiju sa nasljednikom iz porodilišta
Glumica Vanja Nenadić i njen suprug, glumac Marko Todorović, dobili su drugo dijete, sina kom su dali ime Feđa, a radosne vijesti oduševile su sve njihove obožavatelje. Podsjetimo, par već ima sina Jakšu, a sada je njihova porodica uvećana za još jednog člana.
Lijepa glumica sada se oglasila prvi put, podijelivši fotografiju iz porodilišta sa sa nasljednikom.
"Svijete stigao je Feđa", započela je Vanja obraćanje, a potom je svom sinu posvetila moćne riječi:
"Mili moj budi svoj", i dodala: "Mame su kraljice".Izvor: Instagram/vanjnj
Podsjetimo, talentovani glumački par, iako prepoznatljiv po brojnim uspješnim ulogama - Vanja u serijama poput "Biser Bojane" i "Tajne vinove loze", a Marko u "Tomi" i "Kralju Petru Prvom", svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti.
Njihova ljubavna priča započela je iz prijateljstva nakon što su se upoznali kao kolege, a sudbonosno ih je zbližio rad na predstavi "Tramvaj zvani želja“. Emotivna veza je kasnije krunisana brakom, a sada i dolaskom njihovog drugog nasljednika.
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Vanja Nenadić
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