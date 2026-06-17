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Najljepša glumica iz "Tajne vinove loze" objavila prvu sliku sa bebom: Zbog poruke sinu svi joj aplaudiraju

Najljepša glumica iz "Tajne vinove loze" objavila prvu sliku sa bebom: Zbog poruke sinu svi joj aplaudiraju

Autor Jelena Sitarica
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Vanja Nenadić objavila je prvu fotografiju sa nasljednikom iz porodilišta

Najljepša glumica iz "Tajne vinove loze" objavila prvu sliku sa bebom Izvor: MONDO

Glumica Vanja Nenadić i njen suprug, glumac Marko Todorović, dobili su drugo dijete, sina kom su dali ime Feđa, a radosne vijesti oduševile su sve njihove obožavatelje. Podsjetimo, par već ima sina Jakšu, a sada je njihova porodica uvećana za još jednog člana.

Izvor: Printscreen/Instagram

Lijepa glumica sada se oglasila prvi put, podijelivši fotografiju iz porodilišta sa sa nasljednikom. 

"Svijete stigao je Feđa", započela je Vanja obraćanje, a potom je svom sinu posvetila moćne riječi:

"Mili moj budi svoj", i dodala: "Mame su kraljice". 

Izvor: Instagram/vanjnj

Podsjetimo, talentovani glumački par, iako prepoznatljiv po brojnim uspješnim ulogama - Vanja u serijama poput "Biser Bojane" i "Tajne vinove loze", a Marko u "Tomi" i "Kralju Petru Prvom", svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti.

Njihova ljubavna priča započela je iz prijateljstva nakon što su se upoznali kao kolege, a sudbonosno ih je zbližio rad na predstavi "Tramvaj zvani želja“. Emotivna veza je kasnije krunisana brakom, a sada i dolaskom njihovog drugog nasljednika.

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Tagovi

vanja nenadić tajne vinove loze beba porođaj

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