U jeku skandala sa ženom i trudnom devojkom iskeširao 30.000 €: Marko rešio da se masno počasti ovim

Marko Gačić želi da kupi novi automobil, a model koji mu je privukao pažnju košta oko 30.000 evra.

Izvor: Instagram/Marko.Gacic

Nakon što je uzdrmao javnost razvodom od supruge Goge Babić, ali i vestima da sa novom partnerkom Saškom čeka sina, Marko Gačić ponovo puni novinske stupce.

Podsetite se kako izgleda pevačeva nova izabranica:

Marka su paparaci uslikali u jednom beogradskom auto-salonu unutar tržnog centra, gde je rešio da izabere novi automobil.

Marku su za oko zapali novi kineski modeli koji su preplavili domaće tržište, a najduže se zadržao pored vozila vrednog oko 30.000 evra.

Izvor: Kurir

Pevač je do detalja ispitivao prodavce o performansama i opremi, pa je očigledno da je na korak od kupovine novog četvorotočkaša, a sudeći da je spreman da izdvoji prilično veliku sumu, jasno je i da lepo zarađuje od nastupa.

Bivšoj ženi ostavio kuću

Podsetimo, Markov privatni život je nedavno bio glavna tema u medijima, posebno nakon organizovanja slavlja povodom otkrivanja pola deteta, na kom se inače nisu pojavili njegovi roditelji jer je žurka bila rezervisana za "mlađu ekipu". Pevač je nedavno istakao da su deca presrećna, a da je sa bivšom suprugom u odličnim odnosima i da joj je ostavio kuću u kojoj su nekada zajedno živeli.

Ove navode potvrdila je i sama Goga Gačić, koja je nedavno u jednom intervjuu objasnila da su sve rešili kao dvoje odraslih ljudi. Oni su sporazumno rešili sva pitanja, uključujući i alimentaciju, te se sada samo čeka zvanična sudska presuda za nekoliko meseci.

(Kurir.rs/MONDO)