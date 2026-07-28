Zemljotres magnitude 7,1 pogodio je ostrvo Kjušu u Japanu. Epicentar je lociran 15 km od grada Uto, na dubini od 10 km.
Zemljotres magnitude 7,1 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 09.27 časova, na području ostrva Kjušu u Japanu.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 15 kilometara istočno od grada Uto.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Jedan od svjedoka rekao je da je osjetio "lagano ljuljanje od nekoliko sekundi"
JAPAN EARTHQUAKE MOMENTpic.twitter.com/qytUMzfCdN— (@fenerlitopuria)July 28, 2026
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija.
(Kurir/MONDO)