Srpski teniser Novak Đoković nastavlja da postavlja standarde i piše tenisku istoriju.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković vratio se među najboljih pet na ATP listi i tako uvećao jedan od najimpresvnijih teniskih rezultata. Srpski as je vlasnik onog najvećeg koji se tiče plasmana, pošto je apsolutni rekorder sa provedene 482 nedelje na čelu teniskog karavana. Sada je dodatno pomjerio granicu...
Srpski teniser je dostigao brojku od 867 nedelja u "Top 5" - što je nedodirljivi rekord ispred Rodžera Federera (859) i Rafaela Nadala (837). Da li može da dostigne impresivnu granicu od 900 nedelja?Izvor: Profimedia/Peter van den Berg/ISI Photos / Alamy
Đokoviću ATP lista više nije prioritet i očekuje se njegova odluka oko nastupa na američkoj turneji. Postoji neodumica oko nastupa na Sinsinatiju, a ne bi bilo čudno ni da Novak ode na US Open bez ijednog pripremnog turnira, kao što je to uradio prošle godine.
Srbinu je važno da ostane među najboljim igračima zbog povoljnijeg žrijeba, ali za sada mu Feliks Ože-Alijasim bježi 980 bodova i najverovatnije će ponovo morati sa Sinerom ili Alkarazom već u polufinalu.
Trenutna ATP lista:
- Janik Siner - 13.450 bodova
- Saša Zverev - 8.480
- Karlos Alkaraz - 8.160
- Feliks Ože-Alijasim - 4.740
- Novak Đoković - 3.760
- Aleks de Minor - 3.660
- Danil Medvedev - 3.620
- Ben Šelton - 3.580
- Flavio Koboli - 3.420
- Tejlor Fric - 3.300
Đoković juri rekorde na US Openu
Ako Đoković ove godine osvoji US Open, postaće najstariji teniser koji je podigao taj trofej. Rekord trenutno drži Vilijam Larned, koji je osvojio titulu 1911. godine sa 38 godina i 11 mjeseci.
Takođe, vlasnik 24 grend slem titule trenutno ima odigranih 110 mečeva na US Openu, što ga svrstava na drugo mjesto večne liste
Samo je Džimi Konors ispred njega, ali bi taj rekord mogao biti oboren na ovogodišnjem turniru. Đoković ima šansu da postane igrač sa naviše pobjeda na US Openu, trenutno ima 95, a Džimi Konors takođe prednjači po ovom rezultatu sa 98.