Sjednica Skupštine Crne Gore je prekinuta jer je došlo do verbalnog sukoba između predsjednika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića.

Tokom rasprave, Knežević je kazao da je Šaranovića obezbjeđivalo 50 policajaca dok se sunčao na Adi, što je Šaranović demantovao, navodeći da Knežević ima više obezbjeđenja od njega. Nakon toga, Knežević ga je optužio da laže i nazvao ga “najvećom bitangom u parlamentu”, poslije čega je Šaranović ustao sa svog mjesta i uputio se ka njemu, zbog čega je uslijedio prekid sjednice.