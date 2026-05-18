"Htjela sam da umrem kad mi je bivši uzeo dijete": Indira Radić prošla kroz pravu agoniju, iznijela detalje

Pjevačica Indira Radić otkriva kako je prevazišla bolne trenutke nakon razvoda i borbu za starateljstvo nad svojim djetetom.

Izvor: MONDO

Indira Radić poznata je po dugogodišnjoj uspješnoj karijeri i brojnim hitovima, dok svoj privatni život uglavnom nastoji da sačuva daleko od očiju javnosti.

Ipak, svojevremeno je otvoreno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla nakon razvoda od bivšeg supruga, sa kojim ima sina Severina. Kako je tada ispričala, uslijedili su problemi oko starateljstva, pa je jedno vrijeme bila odvojena od sina, nakon čega je uslijedila i sudska borba.

"Moj život, pogotovo u tom periodu, bio je pun trnja, izazova, iskušenja, suza, tuge, bola. Išla sam i borila se kao moreplovac. Da sam bila slabić i kukavica, ne bih opstala. Moj bivši je sam uzeo dijete, tad sam htjela da umrem. Kada je završeno suđenje i u Bosni i u Srbiji, sin je pripao meni", rekla je pjevačica u svojoj ispovijesti tada i objasnila šta je presudilo da mu, posle svega, oprosti.

"Moj bivši muž nije koji moli, inače da jeste i dalje bismo bili u braku i bili bismo zajedno. Pošto nas je naš sin povezao u periodu kada je on već postao odrastao čovjek, kada je htio da se oženi, onda smo se mi našli kao roditelji i tu sam ja naravno preko svega prešla. Sama sam sebi rekla, ne mogu da zaboravim, ali jesam oprostila. Najvažnije da je moj sin veliki odgovorni muškarac, koji brine o porodici, jedan divan čovjek, i ponosna sam na njega. On ima divnu ženicu koja je došla iz Rusije i presrećna sam što mogu da kažem da sam dobila ćerku koju sam oduvijek željela", rekla je Indira Radić.

Otišla iz Beograda

Inače, pjevačica je pred MONDO kamera otkrila zbog čega se odlučila da se preseli iz Beograda. Ona je takođe navela da li planira da se povuče sa estrade.

"Mislim da masa ljudi da se skloni jer je postalo nemoguće živjeti u gradu, svuda u svijetu. Mnogo je automobila i buke, tih izduvnih gasova. Gledaju kako da pobjegnu i da se malo opuste", izjavila je ona.

Indira ističe da joj prija energija koju dobija od publike i da ne planira da prestane da pjeva.

"Čula sam kolege da kažu da će se povući kada napune 50 godina da će završiti karijeru. Sada sam ja došla u te godine. Ako se dobro osjećam, to je pokretačka snaga. Lijepo je kada se energija razmjenjuju između ljudi. To je posebno kada te dočekaju ljudi koji vole tvoje pjesme", rekla je ona.