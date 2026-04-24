Indira progovorila o Raletu nakon operacije: Bili ljubavnici, a i dalje se čuje sa njegovom decom i porodicom

Autor Marina Cvetković
0

Pevačica Indira Radić otkrila je u kakvo je zdravstveno stanje kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, koji je operisan pre osam dana.

Izvor: MONDO

Pevačica Indira Radić je pre mnogo godina bila u vezi sa Raletom, emotivnim partnerom Ane Nikolić, koji je operisan 16. aprila.

Sada je progovorila za domaće medije:

- Rale je u bolnici, operisan je, dobro je, nisam išla u bolnicu da ga obiđem, mislim da ne može da se uđe, čujem se sa njegovim sinom i porodicom. Njegova žena je u Nemačkoj, ja sam dobra sa njihovom decom - otkrila je pevačica za Informer.

Rale je ranije pričao o ljubavi sa Indirom, i kako je poslovna saradnja prerasla u ljubavni haos.

Unajmila obezbeđenje da se ne saplete

Indira se nakon Raleta osvrnula i na činjenicu da ima lično obezbeđenje, pa priznala da ih je unajmila, ne zato što ima neprijatelje, već da se ne bi saplela dok se penje na scenu.

- Ne dolazi u obzir penzija, stojim čvrsto na zemlji, glas služi dobro. Želim da imam dobre pesme. Imam isto obezbeđenje 11 godina, kao porodica smo. Volim da imam dobru organizaciju oko sebe, da znamo šta radimo. Kad smo seli pre nekoliko godina da popričamo prvi put, pitali su me da li imamo neprijatelje, ja sam rekla da nemamo, jednostavno želim da budeš tu, da me otpratiš, da se popnem na binu, zbog lične sigurnosti, mrak je, kablovi su tu. Ja sam jednom slomila nogu, upravo zbog mraka i kablova, jer nisam imala za šta da se pridržim, a kad imam obezbeđenje imam ruku spasa i kada su tu sve je mirnije i sve se zna - pričala je Indira za Blic.


Indira Radić Goran Ratković Rale

