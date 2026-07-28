Jedan od najboljih francuskih igrača svih vremena, naslijedio je Didijea Dešana.

Izvor: MARCA / Sipa Press / Profimedia

Legendarni fudbaler i trener Zinedin Zidan, zvanično je preuzeo reprezentaciju Francuske. On će na mjestu selektora zamijeniti Didijea Dešana, koji nije uspio da donese medalju "trikolorima" sa nedavnog Svjetskog prevnstva.

Ovo je očekivan scenario, pošto je Dešan povlačanje najavio već odavno. Za 14 godina provedenih na klupi Francuske osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018, srebro 2022. godine i Ligu nacija 2021. godine.

Za Zidana će ovo biti prvi poslovni angažman otkad je napustio Real Madrid pre pet godina. Legendarni Francuz je bio dio generacije 1998. koja je osvojila Mundijal i Evropsko prvenstvo, dvije godinje kasnije, a bio je i učesnik čuvenog finala protiv Italije 2006. godine.

Oglasio se i Zidan

Zidan, kojeg mnogi smatraju francuskim fudbalerom svih vremena, potpisao je ugovor do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine.

"Često sam to govorio: nema ničeg većeg od francuske reprezentacije. Stoga je pravo zadovoljstvo i, naravno, veliki ponos postati selektor ovog tima", kaže Zidan i dodaje:

"To je ujedno i odgovornost. Želim da zahvalim predsjedniku Fudbalskog saveza Francuske Filipu Dijalu, Izvršnom odboru i samom Savezu na ukazanom povjerenju, kao i da odam priznanje Didijeu i njegovom stručnom štabu za 14 godina rada. Danas posebno mislim i na sve svoje trenere. Podrazumijeva se da imam velike ambicije sa francuskom reprezentacijom".