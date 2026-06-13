"Nije bila oduševljena kada me je vidjela": Vojin Ćetković se oženio drugom odmah nakon što je upoznao Slobodu

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković su jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, a njihova ljubavna priča počela je na snimanju filma.

Izvor: YouTube/screenshot/Agape - Aleksandar Gajšek

Poznati glumci Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Upoznali su se na snimanju filma, a prije toga Vojin je bio u braku sa novinarkom Natašom Milovanović.

„Vojina znam još od 17. godine, kada smo zajedno snimali jedan studentski film. Beskrajno je duhovit i divan čovjek. Sjećam se da smo te 2008. godine na snimanju serije proveli i njegov posljednji momački dan, jer se narednog dana oženio. Uživali smo i sjajno se zabavili“, rekla je Sloboda jednom prilikom.

Iako su prvo bili prijatelji, ljubav je ubrzo planula, a Sloboda i Vojin vjenčali su se 12. maja 2008. godine u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi.

Kumovi su im bili Nikola Đuričko i Nataša Ninković, a i sam Vojin je svojevremeno govorio o ljubavi sa koleginicom.

„Sjećam se prvog trenutka kada sam je ugledao. Snimali smo ‘Zonu Zamfirovu’, a ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nijesam gledao studentkinje, naročito jer je većina njih bila veoma mlada. Poslije nekoliko dana snimanja, pozvao me je snimatelj da dođem da pogledam nešto. Vidio sam je kao nekoga ko će vjerovatno da snima, nijesam je posmatrao kroz to da li je lijepa ili nešto slično. Tada sam je prvi put zapazio. Ne mogu da kažem da je bila oduševljena kada me je prvi put vidjela, ali se vremenom smekšala“, rekao je Vojin.

Ćetković je od svoje supruge stariji deset godina, a kako su više puta isticali, ta razlika im je pomogla da izgrade još čvršći i stabilniji odnos.

„Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i da je u odnosu na mene mnogo mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, a kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno“, priznala je Boba.

„Kada je brak sklopljen iz ljubavi i Bog vas pogleda da ste jedno za drugo, onda sve ide mnogo lakše. Danas nije lako opstati u ovom ludilu dok svi jurimo za najosnovnijom egzistencijom. Veoma je teško u sve to udenuti ljubav i ne biti umoran za sve te stvari, a u tome je ključno razumijevanje supružnika. I u našem braku bude uspona i padova, ali svaki sukob rješavamo ljubavlju“, dodala je glumica.