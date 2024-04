BACAO SCENARIO NA SVE STRANE! Vojin Ćetković bijesnio zbog predstave: Susrećem se s nepravdom!

Vojin Ćetković ispričao je zašto ga je pozorišni komad "Mihael Kolhas" toliko nervirao.

Izvor: YouTube/screenshot/Agape - Aleksandar Gajšek

Glumac Vojin Ćetković koji je godinama u skladnom braku s koleginicom Slobodom Mićalović, iza sebe ima brojne uloge u hit filmovima, serijama, ali i na daskama koje život znače. Vojin će tumačiti i jednu od glavnih uloga u predstavi "Mihael Kolhas" koja će uskoro doživjeti premijerno izvođenje.

Tim povodom Vojin se oglasio, te otkrio kako je tekla priprema za premijeru, ali i šta ga je to tokom proba izbacivalo iz takta.

"Sve do sada nisam shvatao šta znači igrati naslovnu ulogu, a ovaj komad mi je to pokazao. Radeći na ovoj predstavi konačno sam to razumio. Voja Brajović mi je rekao: 'Sad ti moraš da nas povedeš'. Nadam se da kolege vjeruju u mene i da će ova predstava biti dugovječna", rekao je Ćetković.

"Vojin je bacao knjigu dok je čitao, nervirao se zbog onoga što je tamo napisano jer je to u njemu nešto budilo", rekao je reditelj, a glumac je uz osmeh potvrdio ove navode.

"Svakodnevno se susrećem sa nepravdom, pa i dok sam dolazio u pozorište dogodile su mi se situacije koje izbacuju iz takta - neko mi je presekao put tokom vožnje, automobil se nije zaustavio na pješačkom prelazu... Ovaj komad me je 'nervirao' da sam posle svake pročitane strane bar dvaput bacio scenario", priznao je Ćetković.