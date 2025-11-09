"Znam ja sve to": Prva izjava Indi o novom Editinom dečku, otkrila da li je zabrinuta za njenu bezbjednost

Indi Aradinović iskreno je govorila o novom momku njene sestre.

Pjevačica Indi Aradinović vratila se sa uspješnih nastupa iz Austrije kada su je novinari zatekli na aerodromu "Nikola Tesla".

Indi je otkrila da je prethodna dva dana radila punom parom, i to u Salzburgu i Lincu.

"Odlično sam! Radila sam dva dana, u Salzburgu i Lincu. Nisam uspjela da se odmorim, ali nisam ni umorna", rekla nam je Indi, vidno užurbana po dolasku u Beograd.

Pjevačica je zatim kratko prokomentarisala i novog dečka svoje sestre Edite Aradinović, kog je pjevačica nedavno prvi put pokazala javnosti na koncertu Emine Jahović, kao i da li se plaši za njenu bezbjednost.

Podsjetimo, u pitanju je Nenad Stević, muškarac koji je prije nekoliko godina bio meta pokušaja ubistva i čija je životna priča ostavila dubok trag u crnoj hronici Novog Sada.

"Znam ja sve to, ali okej. Prelijep su par, a na sve ostalo ne bih odgovarala. Mogu da primjetim da čak i liče, imaju neke sličnosti. Srećna sam ako je ona srećna, to je sve, ostalo bih preskočila", rekla je Indi.