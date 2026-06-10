Ćerki puštali Survajver, njen komentar ih ostavio bez teksta: Ljubav počela u rijalitiju, a prave svadbu posle 16 godina

Veliko slavlje su stalno odlagali zbog porodičnih obaveza i dolaska troje djece.

Izvor: Pink

Poznati par Bojana Barović i Nikola Rokvić važe za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni. Njihova ljubavna priča počela je prije punih 16 godina, a sada su riješili da svoju ljubav krunišu velikim slavljem i stanu na "ludi kamen".

Iako godinama uživaju u velikoj ljubavi iz koje se izrodila višečlana porodica, Bojana i Nikola do sada nisu uspjeli da organizuju veliku proslavu kakvu su priželjkivali.

Manekenka se dotakla svog crkvenog braka sa pjevačem, pa izjavila: "Ja se još uvijek nisam zvanično udala, to malo ljudi zna. Građanski ne, tako da nisam nikada imala izbor da odaberem prezime".

On je potom objasnio zbog čega se veliko slavlje sa porodicom i prijateljima do sada stalno odlagalo.

- Jedno dijete, drugo, treće... A mi hoćemo nekako lijepo da okupimo sve ljude i nikako se nije dalo - iskren je bio Nikola.

Ipak, poznati par od svog sna ne odustaje.

- Planiramo i to - dodala je Bojana.

"Bio je sužen izbor"

Podsjetimo, njih dvoje su se upoznali i zavoleli u poznatom rijaliti programu "Survavjer" koji je zahtijevao boravak u ekstremnim uslovima. Taj period obilježio je početak njihove bajke, ali je donio i urnebesnu anegdotu koju je Bojana prepričala sa širokim osmijehom na licu.

Naime, kada je njihova ćerka prvi put gledala snimke sa početka romanse svojih roditelja, imala je vrlo specifično pitanje za majku.

- Kad smo preživjeli jedno pusto ostrvo... Ćerka moja je pitala, kada je prvi put gledala: "Pa mama, je l' ti stvarno nisi mogla da nađeš nikog drugog tamo da se zaljubiš?", ja kažem: "Bio nam je sužen izbor, i Nikoli" - našalila se u emisiji "Amidži šou" .