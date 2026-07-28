"Sa svoje strane, Rusija ostaje otvorena za sve prijedloge usmjerene na prevazilaženje krize u bilateralnim rusko-crnogorskim odnosima, koja je nastala ne njenom krivicom.

Izvor: Profimedia

Ambasada Rusije u Crnoj Gori uputila je komentar u vezi sa predstojećim ukidanjem bezviznog režima za ruske državljane u Crnoj Gori.

Komentar Ambasade Rusije:

"Dana 23. jula 2026. godine, Vlada Crne Gore usvojila je uredbu o izmjenama Viznog pravilnika, kojom se trenutni 30-dnevni boravak bez vize za ruske državljane u zemlji ograničava do 31. oktobra 2026. godine.

U obrazloženju Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore navodi se da je ova odluka donijeta zbog toga što je Podgorica ispunila jedan od obaveznih kriterijuma za pristupanje zemlje Evropskoj uniji. Naglašava se da će, počev od 1. novembra, ruskim državljanima biti potrebna viza za ulazak u Crnu Goru. Ova viza se može dobiti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, kao i u centrima za vizne usluge VFS Global u Rusiji (u Moskvi, Arhangelsku, Murmansku, Petrozavodsku, Pskovu, Novorosijsku, Voronježu i Jekaterinburgu). Uvođenje elektronskog viznog sistema planirano je u budućnosti.

Ruska ambasada u Crnoj Gori smatra uvođenje viznog režima za Ruse još jednim dokazom ekstremne zavisnosti Podgorice od uticaja njenih stranih pokrovitelja, koji su daleko od toga da interese svojih crnogorskih partnera stavljaju na prvo mjesto, već su prvenstveno zabrinuti zbog dalje štete po rusko-crnogorske odnose. Na primjer, ne brine ih činjenica da crnogorska turistička industrija čini 30% bruto domaćeg proizvoda zemlje, a da su ruski građani prošle godine ostvarili 16,4% noćenja. Lako je pretpostaviti da će vizni režim za prelazak granice značajno smanjiti ovu brojku. Naravno, to će takođe zadati ozbiljan udarac brojnim projektima u koje su uključena ruska preduzeća, a koji su veoma korisni za Crnu Goru.

Vjerovatno je da ova mjera takođe neće naići na razumijevanje i podršku među Crnogorcima koji žele da razviju saradnju sa Rusijom.

Ambasada je uvjerena da je, uz dobru volju, pitanje održavanja bezviznog režima u potpunosti rješivo čak i u kontekstu pristupanja države kandidata EU. Nažalost, interes Crne Gore u tom pogledu nije očigledan.

Sa svoje strane, Rusija ostaje otvorena za sve prijedloge usmjerene na prevazilaženje krize u bilateralnim rusko-crnogorskim odnosima, koja je nastala ne njenom krivicom. Istovremeno, zadržavamo pravo da na odgovarajući način odgovorimo na neprijateljske akcije."